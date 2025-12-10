電小二充電站橫空出世 搶攻台南桃園市場

虎頭山風景秀麗 電動車主也多了充電暫歇的好去處（圖：電小二充電站 提供）

「打開 APP 看空位、到站插上就充，比加油還快。」這句話最近在電動車社群愈來愈常出現。新面孔「電小二」近期在桃園、台南加速布局，站點能見度提升，也引起不少車主注意。

充電不再看北部臉色 桃園、台南充出新速度

過去談充電，多半離不開雙北。但現在走進桃園、台南，許多人都有同樣感受——新的充電站真的變多了。

電小二近期來布點節奏明顯加快，從工業區、市區，到交流道周邊都能看到啟用訊息。「把充電變成和停車一樣直覺」是團隊喊出的目標，而兩座城市的進展速度確實讓車主有感。

台南在市府合作下，全市 37 個行政區都陸續插旗；桃園則因商用車需求大增，設站速度跟著拉高。有車主直說：「以前要抓電量、算里程，現在桃園充電站密度高很多，開起來安心許多。」

APP 功能一次整合 出發前先掌握所有資訊

車主最怕的「白跑」問題，電小二透過 APP 一次處理到位：

查看附近站點：點選右下角定位圖示，就能立即看到距離最近的站點位置，隨時掌握哪裡最方便。 篩選充電規格／功率：點擊右下角設定圖示，可依需求選擇功率或規格。無論是 11kW、50kW 、200kW、 350kW，或 J1772、CCS1、CCS2，都能快速找到適合的充電樁。 站點即時資訊：空位數、費用、距離、規格一次看完，不用繞路、不怕白跑。

8 元快充超有感 充滿一台車只要油車三分之一

不少人以為充電很花錢，但電小二啟用初期推出的快充 8 元／度、慢充 5 元／度價格，讓許多準車主眼睛亮了一下。

以一般電動車來算，充滿電的花費通常只有油車的三分之一到一半。若再加上電動車保養項目少、長期成本低，整體負擔明顯下降。不過要提醒車主：充電專用格位請勿占用！違規停車會被開罰，別因小失大。

打破「充電只有北部才方便」的迷思

隨著電小二在桃園、臺南的大量布點，「充電站只有雙北才有」的刻板印象已經被徹底打破。無論你要前往工業大城桃園，還是歷史古都臺南，充電便利性已經不輸北部。

2050淨零排放聽起來很遙遠，但其實改變已經在你我身邊發生。從雙北到桃園、臺南，電小二充電站的遍地開花，不只是商業布局，更是臺灣邁向永續交通的重要里程碑。

下次開車出門，不妨打開電小二APP看看，你會驚訝地發現：原來你家附近，早就有充電站了。

