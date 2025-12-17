電小二帶你玩桃園｜電動車專屬AI聖誕熱搜景點全攻略
隨著聖誕節進入倒數，各地活動一個接一個，網友最常搜尋的問題不再只是「去哪玩」，而是「哪裡最划算、CP值最高？」今年，答案不再只靠口碑，而是靠AI。
AI不僅成為日常生活中的實用工具，更成為許多人規劃行程的重要幫手，從搜尋桃園景點、安排旅遊路線，到查詢停車資訊及電動車充電站，通通一鍵完成。
今年，桃園、台南充電站品牌電小二結合AI熱搜聖誕景點，為電動車主規劃一趟桃園一日遊路線。榜單中多個熱門地標名列前茅，包括熟悉的 華泰名品城聖誕村、桃園神社 等，皆是今年節慶期間搜尋量明顯攀升的話題景點。
本篇一次公開 桃園電動車主專屬的聖誕景點攻略，不必再花時間爬文、比行程或查詢充電資訊，跟著電小二AI熱搜清單走，熱門景點一次搞定。
桃園神社｜小日本的浪漫
想體驗日本昭和風情，卻不想飛出國？那你一定不能錯過被網友稱為「台灣小日本」的桃園神社。建於昭和十三年的桃園神社，是全台保存最完整的日式神社之一，朱紅色鳥居與木造建築錯落其中，每個角落都充滿濃濃日式氛圍，隨手一拍彷彿置身異國。
桃園神社不只適合祈福參拜、日系拍照打卡，周邊還結合文創園區與綠意步道，無論是散步、慢跑，或單純放空看風景，都相當愜意。每逢聖誕節與跨年期間，神社周邊更會舉辦特色聖誕市集與限定活動，相較101或新北耶誕城的人潮擁擠，這裡更像是懂玩的人才知道的療癒系小眾景點。
今年年底，不妨換個方式過節，安排一趟桃園神社聖誕一日遊，在日式氛圍中感受不一樣的節慶浪漫。
虎頭山公園｜城市邊的綠意
逛完市集、感受過昭和風情的熱鬧後，不妨轉個方向，前往距離不遠的虎頭山公園，讓旅程的步調慢慢靜下來。作為桃園市區最具代表性的綠色地標之一，虎頭山公園靜靜佇立在城市邊緣，卻能一眼收攬遼闊的城市風景。
沿著林蔭步道緩步而上，視野隨著高度逐漸開闊，晴朗時可遠望整個桃園市景，傍晚更能欣賞夕陽映照天際、城市輪廓被柔光包圍的迷人畫面。園內步道規劃完善，無論是散步、慢跑，或親子同行都相當合適，四季也各有不同的綠意變化。
不論是清晨開啟一天，或午後尋找片刻寧靜，虎頭山公園都能讓人重新感受自然與城市共存的節奏。節慶期間，這裡同樣是桃園聖誕拍照景點的好選擇，特別適合與家人或朋友共度溫暖悠閒的假期時光。
【電小二電動車充電攻略】
為了讓你的電動車之旅全程無憂，電小二貼心整理了景點周邊的「電力加油站」。出發前，不妨先下載電小二APP，即時查看站點使用狀態與最新收費資訊，讓旅程從頭到尾都安心滿電。
「虎頭山停車場」： 11 kW 慢充*7，規格：J1772
「假日花市停車場」：11 kW 慢充 *3，規格：J1772
華泰名品城聖誕村｜美式電影的場景
在虎頭山公園俯瞰城市風景後，夜晚正適合轉往熱鬧的節慶場景。入夜後的華泰名品城聖誕村，宛如被燈光喚醒的冬日小鎮，整個園區在夜色中閃耀著溫暖光芒。
園區內集結多達37攤聖誕主題攤販，從熱飲、甜點到各式節慶小物一應俱全，邊走邊逛，空氣中瀰漫著濃濃的節慶氣息。視線所及，一棵高達20公尺的巨型聖誕樹成為全場焦點，樹側還能看見努力攀爬的聖誕老公公，為夜晚增添童趣與故事感。
每天16:30至20:00，整點登場的飄雪秀為夜晚套上一層浪漫濾鏡，雪花在燈光映照下緩緩飄落，瞬間將購物園區轉換成夢幻的冬季仙境。另一側的 Gloria Xmas Hotel 則以美式復古風打造完整的聖誕旅館場景，從電梯、Check-in 櫃檯，到聖誕樹與小矮人等細節設計，都彷彿邀請旅人短暫入住一場節慶電影。
這裡不只是熱門的拍照打卡點，更是一段專屬於聖誕節的沉浸式體驗，也因此成為今年AI熱搜聖誕景點之一。
【電小二電動車充電攻略】
「永春停車場（停八）」：11 kW 慢充 *4 規格：J1772
「青雲停車場（停五）」：11 kW 慢充 *4 規格：J1772
電動車主旅遊必備：電小二 APP 智慧充電地圖
出遊最怕浪費時間找充電樁。電小二APP智慧整合功能，讓車主出發前就能查詢站點空位、收費、距離及充電規格，還能即時掌握使用狀態。透過「最近檢視」功能，還能協助規劃下一趟旅程，特別適合需要往返不同景點的遊客。當你正在享用聖誕大餐或逛街購物時，愛車也能同步補充電力，真正實現「隨時隨地都能充電」的零斷點旅遊體驗。
電動車主專屬優惠！年末暖心回饋
為回饋廣大電動車主，電小二推出年末專屬優惠：
即日起至12月31日，只要在APP內輸入專屬優惠碼EV2NEW，即可享有50元充電金（每位用戶限兌換一次）。不論是短程補電，或是跨景點移動的旅遊行程，電小二希望你的桃園聖誕之旅更加輕鬆、省心，也更划算。
暖心出遊，全程無憂
這個聖誕節，把桃園神社的昭和浪漫、虎頭山公園的城市綠洲，以及華泰名品城的聖誕小鎮一次收集起來。搭配電小二充電站與APP的貼心支援，旅程不僅零斷點，還能隨時補充電力，讓你在桃園聖誕暖旅中盡情拍照、漫步與放鬆。
跟著電小二AI熱搜景點走，這趟行程不只是城市漫遊，更是一場結合節慶魔法與暖心體驗的完美旅程。
電小二品牌官網：https://reurl.cc/R9LWbZ
電小二粉絲專頁：https://reurl.cc/QV5e92
電小二充電站點一覽：https://reurl.cc/XaQMe7
