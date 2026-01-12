電廠遭俄襲擊斷電逾50小時 基輔半數住宅無暖氣可用

基輔居民瑪拉說：「該怎麼辦？沒電、沒水、沒暖氣，什麼都沒有，我們就那樣求生存。」

自9日俄羅斯無人機與飛彈擊中基輔電廠，家裡已經斷電55小時。有些人必須前往官方設立的緊急庇護中心「不屈據點」用電。

基輔居民拉札藍柯說：「我主要是透過我的手機工作，電對我來說不可或缺，這也是為什麼我坐在這裡，這樣我才能掙錢。」

用充電了的手機看氣溫，顯示為零下13℃，當局表示每天約有400人在戴斯尼揚斯基區臨時搭建的緊急暖氣帳篷中避難。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄羅斯故意在嚴寒下發動攻擊，造成半數住宅沒有暖氣可用。當局搶修中，但預計還要好幾天。

基輔居民娜塔莉亞指出，「自全面入侵以來，我一分鐘都沒離開這裡過。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在電廠被攻擊後表示，基輔有約6000棟公寓大樓斷水、無法供應暖氣，全城半數住宅無電無水，情況非常困難，呼籲有離開能力條件的居民暫時離開。

此外，離俄羅斯邊境非常近、僅約40公里的烏克蘭第2大城哈爾科夫目前加強防禦，市政人員沿路架設反無人機網，以因應俄軍空襲。

