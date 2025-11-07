電影《左撇子女孩》葉子綺今年9歲入圍金馬獎、年度霸屏王就是她且自帶BGM！

【文 / 雀雀】代表台灣參加 2026 第 98 屆奧斯卡獎最佳國際影片獎競逐的 《左撇子女孩》已在台上映，電影海報中佔據 C 位、兩頰可愛的女孩演員葉子綺今年一連以《人生清理員》入圍金鐘獎、以《左撇子女孩》入圍金馬獎，年紀小小才9歲，卻在這 2025 年一口氣出現在《死了一個娛樂女記者之後》、《歡迎光臨二代咖啡》、《祕書俱樂部》、《命中註定那頭鵝》、《院長爸爸》、《舊金山美容院》、《監所男子囚生記》和金鐘60影后楊謹華所主演的台劇《看看你有多愛我》當中，簡直霸屏王、堪稱「全民女兒」！

金馬獎最佳女配角入圍名單。(台北金馬影展執行委員會 提供)

葉子綺在 《左撇子女孩》中飾演一個被媽媽從南部帶回北部生活的小女孩「宜靜」，身為左撇子的她，被外公警告「左手是惡魔手」而進入認知混亂，加上令人眼花撩亂的「夜市生活」太繽紛，小女孩便把做壞事、偷東西的左手排除在自己之外。

《左撇子女孩》導演鄒時擎、演員葉子綺（攝影：湯圓）

導演鄒時擎說選角葉子綺是一段打破她與奧斯卡名導西恩貝克合作慣例的決定：「我們之前的《歡迎光臨奇幻城堡》小女孩 Brooklynn Prince，是在街頭選角到素人來演的。拍《左撇子女孩》之前，西恩貝克就跟我說，『妳一定要找到像 Brooklynn Prince 這麼純真、那麼自然的小演員來演才可以。』」但事與願違的是，疫情大爆發，街上哪有什麼小孩可以被挖掘？

《左撇子女孩》導演鄒時擎、演員葉子綺（攝影：湯圓）

鄒時擎（左）與西恩貝克（右）以3,000美元共同編導電影《外賣》， 入圍電影獨立精神獎。 （鄒時擎提供）

幸好危機就是轉機，儘管花了不少功夫，後來一位演員經紀人向劇組推薦 Nina 葉子綺。鄒時擎導演感性說道：「Nina 除了非常的上鏡之外，還非常的自然。那時候，我們就知道她很特別，想說我們終於找到台灣版的 Brooklynn Prince 了！」

《左撇子女孩》演員葉子綺（攝影：湯圓）

葉子綺拍攝《左撇子女孩》時才 6 歲，儘管很多東西都已經忘記，但當她在大銀幕上看到《左撇子女孩》時的播映，很多記憶都衝回來了：「那時導演會教我怎麼俐落的偷東西。還記得有一場戲是大人都在吵架，我在旁邊看魚，導演就有教我要怎麼快速地轉動餐桌圓盤、然後拿到桌上的信封，還要趕快遮起來、把它放進背包裡！速度要快、而且大人不能發現，要在他們講完台詞之前全部做完！」

馬士媛（右二）和葉子綺（右一）在《左撇子女孩》的表現出色，演技備受肯定。（光年映畫提供）

葉子綺提到印象最深刻的戲碼，都是跟偷東西有關：「我覺得偷東西呢，雖然在真實世界裡不可以這樣做，但真的有點刺激，當時我要一家一家偷，非常地過癮！」

《左撇子女孩》主演群。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

坎城影展是世界上所有電影人的夢想之地，葉子綺九歲就前進坎城。聊到坎城印象，葉子綺第一個就是開心於大家都說「《左撇子女孩》很好看」這件事。另外就是被世界級影展的拍手時間很持久這件事給震撼：「首映完大家都在拍手，大概拍了十分鐘。我心裡是想說『我好想坐下來了』（笑）！但是還是有一直跟大家說謝謝。」但其實電影一播完，葉子綺的心就已經飛到之後即將要開始的「台灣之夜」派對了！

《左撇子女孩》演員葉子綺（攝影：湯圓）

葉子綺所飾演的「宜靜」角色有其原型人物，那是 2010 年鄒時擎帶西恩貝克來台灣寫劇本的時候，就帶他逛遍全台北市新北市夜市的收穫：「最後我們在通化街夜市遇到一個五歲小朋友……當然這個小女生現在已經在美國讀大學，我們有持續保持聯繫。但當時她跟她媽媽在夜市裡面做生意，這個原型人物非常吸引我，所以那時候我們就已經決定，電影是要在通化街夜市拍，意義很重大，也有象徵意義。」

鄒時擎（後排左二）率精簡人力、以手機實景拍攝，原汁原味呈現台灣夜市的樣貌。（光年映畫提供）

「《左撇子女孩》用紀錄片的手法，非常沈浸式的把這一家三口女生的故事和台灣人做連結，有拍宜靜的時候，就會用小女孩的角度帶領觀眾進入這個台北的夜市。」鄒時擎導演解釋，既然是從小女孩的角度來看世界，攝影機就要放的比較低：「尤其在夜市裡面跑的時候，一定都是低視角。很多外國觀眾都說跟我說，他們雖然沒有到過台灣、也不知道台灣有夜市，可是他們卻感覺到，好像有跟電影裡的小孩一樣，新奇地在台灣夜市跑了一回了。」

《左撇子女孩》演員葉子綺（攝影：湯圓）

另外，鄒時擎導演還特地為葉子綺找到一段專屬配樂，只要小女孩宜靜起了「惡魔心思」，那麼專屬於她的「偷東西配樂」就會揚起鄒時擎導演解釋：「當西恩貝克在忙他片子《艾諾拉》的時候，我自己有拿回來剪一陣子。就是那時候找到的音樂，主要是因為我覺得小朋友在偷東西時，心裡一定很緊張！所以應該要有鼓聲來顯化這份心思。精挑細選以後，發現這段音樂特別可以感染觀眾的情緒，有一種心跳很快的感覺。」

於是，這就成為了葉子綺人生的第一首 BGM。

葉子綺在《左撇子女孩》中的超萌模樣，擄獲不少影迷的心。（光年映畫提供）

黃鐙輝（左）跟葉子綺在戲裡戲外都有好交情。（圖／光年映畫）

