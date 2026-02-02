電影《陽光女子合唱團》票房逼近4億 超越《關於我和鬼變成家人的那件事》 陳意涵號召監獄女子團結 《比悲傷更悲傷的故事》導演+編劇再出擊
【文 / 雀雀】2025台灣電影壓軸作品《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、孫淑媚與安心亞等人所主演，截至2/1票房已經到3億9370萬，超越《關於我和鬼變成家人的那件事》，上升至國片影史票房No.7，目前仍在持續上升中！故事描述一群監獄裡的女囚犯互助日常，她們為了幫陳意涵所飾演的受刑人「惠貞」在監獄內產下的女兒「芸熙」治病，組成合唱團賺積分，也並透過音樂自癒與療癒觀眾的過程。
《陽光女子合唱團》於 12/31 正式上映，上映前也衝出口碑場票房佳績超過 350 萬，已經感動過超過上萬名觀眾！本文整理《陽光女子合唱團》5個必看亮點，一起來細數本片值得你進戲院觀賞的必中焦點。
🍿《陽光女子合唱團》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 31 日 全台上映
導演：林孝謙
演員：陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮
片長：2 時 17 分
分級：輔12
《陽光女子合唱團》看點1. 陳意涵詮釋母女親情超動人
陳意涵在《陽光女子合唱團》片中飾演的受刑人「惠貞」，因受不了家暴而「殺夫入獄」的她，在監獄內產下的女兒「芸熙」卻有眼疾急需待治，於是陳意涵想到了組團比賽的方法，號召監獄女子團結起來。過程中除了母女親情的刻畫非常動人，陳意涵也在與同寢監獄室友吵吵鬧鬧的過程中，發揮了里長伯的特質、弭平彼此之間的嫌隙，展現演員戲裡戲外親和特質沒漏勾，不愧是台北電影節最佳女主角/女配角獎得主 aka 台灣影評人協會蓋章認證過的最佳女演員！
《陽光女子合唱團》看點2. 賣座48億電影《比悲傷》林呂搭檔再出擊、把監獄變成迪士尼！
曾以《比悲傷更悲傷的故事》席捲全球48億新台幣票房，導演林孝謙加上編劇呂安弦搭檔再出擊！這次《陽光女子合唱團》卡司陣容再加碼、電影也更好哭，最重要的是故事內容輕鬆不沈重，閱聽過程中不會感受到監獄生活的無聊苦悶等負面氛圍，反之，受刑人不論是在牢房與餐廳互看不順眼、垃圾場打架甚至是趁休息時間的尬舞，都被電影處理成為有喜劇元素的歡樂橋段，簡直是把監獄風雲變成迪士尼電影！
《陽光女子合唱團》看點3. 翁倩玉角色背後故事令人不忍
翁倩玉在《陽光女子合唱團》中，飾演的是「資深受刑人楊玉英」，年輕時原為風光女歌手的她，角色背後故事令人不忍（年輕版楊玉英則由小薰黃瀞怡所飾演）。她與曾珮瑜之間的母女親情故事也是一大哭點，是值得大家進戲院一探究竟的隱藏版秘密劇情。
《陽光女子合唱團》看點4. 群花陣容洗手打造催淚群像洗眼睛
透過林孝謙導演與呂安弦編劇的《陽光女子合唱團》，讓片中每一位角色都有獨特的背景與故事，除了能在電影中看見各路人物故事心路歷程，敘事過程中也巧妙地呈現出每個演員的魅力一面。最重要的是，除了陳意涵、翁倩玉兩位影后級演員坐鎮之外，尚且還有鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞與陳庭妮等群花演員陣容演出，可說是專為乾眼症觀眾量身打造而出的噴淚作品，每五分鐘一個笑點、每十分鐘一個催淚點的敘事節奏，是歲末年初之際，最能帶大家又哭又笑、感情大爆發的院線電影好選擇。
《陽光女子合唱團》看點5. 好聽歌曲洗腦帶你迎向 2026
作為一部以合唱團為核心的電影，音樂當然是《陽光女子合唱團》最重要的元素之一。影片中每一段合唱場景都充滿感染力，除了歌舞表演有觀賞性之外，隨著合唱表演過程中也注入了滿滿的感情故事，能讓你身歷其境，除了聽見音樂所帶來的療癒力量、更能從中看到每個角色的人生故事回甘，都讓整部《陽光女子合唱團》電影變得更加好看！除了經典歌曲之外更有好聽新歌加入，包括〈再見的時候〉、〈姊姊妹妹站起來〉與A-Lin所獻唱的〈幸福在歌唱〉，都能帶你勇敢揮別 2025、迎向 2026！
《陽光女子合唱團》12 月 31 日全台上映。
