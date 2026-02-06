電影取材林宅血案 李千娜「開心分享殺青」遭炎上！刪文仍滅不了火

《世紀血案》1日舉行殺青記者會。翻攝自寇世勳FB



電影《世紀血案》劇組日前宣布殺青並舉行記者會，該片由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏主演，卻因取材自台灣近代重大歷史事件「林宅血案」，傳出未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝，引發輿論炎上；李千娜原本在臉書開心分享殺青的心得文，被網友灌爆留言後，目前已悄悄刪除。

《世紀血案》取材自1980年發生、至今仍未偵破的林家滅門血案，當年，林義雄因「美麗島事件」遭羈押期間，住家竟遭人闖入行兇，造成母親與雙胞胎女兒林亮均、林亭均身亡，大女兒林奐均重傷，案件被視為台灣社會極為沉重的歷史傷痕。

片中飾演「林義雄」的夏騰宏在記者會上提到，為貼近角色曾查閱大量資料，但因相關影像資料稀少，多半只能透過照片揣摩神韻。然而，由於林義雄本人仍健在，夏騰宏的說法隨即引發質疑，認為劇組為何未嘗試與本人或家屬進行訪談與溝通。

此外，部分演員在宣傳場合的發言與社群貼文，也被外界認為與事件本身的歷史重量產生落差。記者會上，楊小黎提到拍攝過程「有一種福爾摩斯跟華生辦案的快感」，引發部分網友不滿；李千娜則是在電影殺青臉書發文，「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」，相關文字曝光後迅速遭到批評。

還有網友指出，李千娜2月1日出席宣傳活動時，分享拍攝心得時態度輕鬆，然而隔天的2月2日恰逢林宅血案雙胞胎受害者林亮均、林亭均的生日，時間點過於敏感，直言「這不是可以用期待上映來形容的作品」。

在輿論壓力下，李千娜原先分享殺青心情的貼文已被悄悄刪除，卻仍持續遭炎上，「拒看電影，永遠抵制」、「請問你們是帶著什麼樣的心去參與這部戲？對受害者有任何憐憫之心嗎？」、「人血饅頭好吃嗎？」、「代誌無解決，原諒無可能！」截至目前，《世紀血案》劇組與李千娜本人尚未就此回應。

李千娜與女兒顧穎。翻攝自臉書

