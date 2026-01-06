電影大師貝拉塔爾過世 「7.5小時神作成經典」金馬、北影也曾致敬

BARCELONA CATALONIA, SPAIN - JANUARY 09: Filmmaker Bela Tarr poses after giving a press conference at the Filmoteca de Catalunya, January 9, 2024, in Barcelona, Catalonia, Spain. During the press conference, the filmmaker commented on his retrospective at the Filmoteca de Catalunya. Hungarian filmmaker Bela Tarr stars in a Filmoteca de Catalunya cycle with a large part of his cinematography during the month of January. (Photo By David Zorrakino/Europa Press via Getty Images)

被視為匈牙利當代最重要的導演貝拉塔爾（Béla Tarr），於6日早上過世，享壽70歲。歐洲電影學院發布消息，並透露他長期受重病所苦，「這位傑出的導演也是一位擁有強大政治發聲權的人物，他不僅深受同儕尊敬，更受到全球觀眾的推崇。」

貝拉塔爾為「慢電影」（slow cinema）運動的先驅，作品特色為黑白影像、漫長且不間斷的長鏡頭、極簡的對白，並屏棄傳統的敘事劇情，將底層生活裡那些單調、沉重且循環的日常，轉化為具備強烈視覺張力的影像。

廣告 廣告

貝拉塔爾執導的《撒旦的探戈》片長七個半小時，卻蔚為經典。（圖／金馬執委會）

於1994年推出的《撒旦的探戈》片長長達七個半小時，貝拉塔爾在片中展現了共產主義垮台後，一個匈牙利小村莊的掙扎，成為他最受讚譽的作品之一。他也曾以2011年電影《都靈之馬》榮獲柏林影展評審團銀熊獎與影評人費比西獎，該片也是他最後一部導演作品。

貝拉塔爾晚期致力於教學，培育年輕電影人，並於2012年在塞拉耶佛創立了「Film.Factory」電影學院，直到2016年，他一直擔任該校教授與學程負責人，更邀請了多位客座講師，包括蒂妲史雲頓、阿比查邦韋拉斯塔古、卡洛斯雷加達斯、葛斯范桑、茱麗葉畢諾許等國際知名影人。

台北金馬影展曾於2011年將貝拉塔爾選為「焦點影人」，播映他的《都靈之馬》、《鯨魚馬戲團》、《撒旦的探戈》、《媽的毀滅吧》。2024年台北電影節也將貝拉塔爾選為「焦點影人」，選映他的《家庭公寓》、《局外人》等片，在在顯示他的創作無遠弗屆。