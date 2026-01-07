電影就是他的靈魂美食1／西島秀俊拍片現場像大樹 接得住對手桂綸鎂

西島秀俊可以演出對外有好幾道牆的性格與角色，不過他其實是一個很溫暖，對周遭有著好奇與關注的男子。

只要一講到電影，只要一講到甜食，西島秀俊的眼中就燃起兩團小火簇。並非熊熊的烈焰，而是通透而快樂的，直達人心的火焰。而且熱度就是這麼的剛剛好。

西島秀俊

1971年3月29日生於東京。早年以電視劇《愛情白皮書》走紅出道，擅長詮釋內斂而富層次的角色，活躍與電影與戲劇領域。代表作包括日劇《殺人草莓夜》、《昨日的美食》等，2021年以電影《在車上》征戰國際影展，獲美國國家影評人協會獎最佳男主角獎、日本電影學院獎影帝。與桂綸鎂合作的《最親愛的陌生人》，將於1月16日全台上映。

大概也是因為如此，即使西島秀俊演出清冷內斂的角色，依然都能帶來共感吧。電影，肯定是西島秀俊的靈魂食物。而可以挑戰各式角色的他，也像是一個大廚，每一次的演出都是上菜。

因為《最親愛的陌生人》，西島秀俊實際到了劇場廢墟拍攝，他說：「感受到一個時代的墜落，也體驗到沒有永恆這件事。」

去年底金馬影展期間，西島秀俊在台灣參加電影映後及大師課相關活動。除了電影之外，許多人都超關心，常常在社群分享甜食照片的他，在台灣吃到好吃甜點了嗎？甜食雖然有它罪惡的一面，但會刺激多巴胺的分泌，也帶來愉悅感。西島秀俊面對甜點，總是掛著男孩子氣的靦腆笑容，那笑容，真的是愉悅的具象化。

過去訪問日本演員時，語言與民族性格往往透出隱約的邊界。不過西島秀俊是這樣，在翻譯的空檔，他除了自在喝著咖啡，對周遭所見，眼中也透出濃濃的興味。這讓邊界那條線變淡了。

桂綸鎂和西島秀俊一起演出電影《最親愛的陌生人》時，故事裡，這對感情曾經燦爛的夫妻，最後竟身處於家庭的斷垣殘壁之中。但即使劇情是如此，桂綸鎂仍對西島秀俊的溫暖深有所感：「他就像大樹，就算我在劇中崩潰，他都會接住我。我有任何感受就讓它發生吧。」

西島秀俊（右）、桂綸鎂主演電影《最親愛的陌生人》，電影在紐約拍攝，兩人也以英語演出夫妻。

西島秀俊的作品有太多面貌了。光是這5年之內，改編自村上春樹短篇、在國際上備受肯定的《在車上》，他是寡言的、創痛的，需要為悲傷找到裂隙之光的男子；但他也可以是《昨日的美食》裡的大叔同志，那個為愛人端出各種家常料理的律師。西島秀俊甚至演出特攝劇《新．超人力霸王》、當過假面騎士⋯關於演員的可能性，西島秀俊自己所端出的，其實根本就是一道口味很複雜的料理。

而在新作《最親愛的陌生人》中，他與桂綸鎂各自是日裔、華裔夫妻，一起在紐約生活，那些未能說出口的，如低壓烏雲逼迫著兩人。對西島秀俊來說，首度以英語演出的確是有壓力的，加上拍片地是在美國，他坦言：「身心一直都滿緊繃的，就是會比較注意健康狀態。」怎麼放鬆呢？「有朋友住在紐約，休息時，跟他們約出去吃飯，吃甜點喝茶。」果然是甜點控呀！西島秀俊在紐約推薦什麼甜點呢？他真的認真想了一下，然後露出懷念的神情：「除了社群上貼的那些（芒果布丁、聖代等），就是起士蛋糕了吧。」

