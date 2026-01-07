電影就是他的靈魂美食2／與懷疑一路並行 西島秀俊電影魂上身盡本分

在片場時，西島秀俊不是只專注在自己身上。看到桂綸鎂演出，西島秀俊也常常很感動，「她所有的感情都是從自己的內心去掏出來的，每一個動作每一個表情，先說服自己，然後才讓別人看到。」

除了甜食能夠帶來味覺上的滿足，最讓西島秀俊快樂的，應該是身處在拍攝現場裡這件事。他不是只專注在自己的演出，在《最親愛的陌生人》片場，他觀察到很多這樣的時刻：「日本攝影師跟燈光指導是跨國合作，他們雖然在語言上沒太多交流，但感覺得出來，他們很有默契，也尊重對方專業，看到他們互相信賴、一起合作的感覺，我覺得劇組的氣氛很好，在拍攝時也覺得很開心。」

54歲的西島秀俊當年以《愛情白皮書》走紅，因為當時電視劇與電影的拍攝方法並不一樣。很想演電影的他，選擇了電影這一條道路，因此曾有一段時間沒有戲拍，當時他就去看電影。現在放假時，他也一樣每天都去看電影。

西島秀俊認為國際合作已成為全球影視產業趨勢，「但對我而言，選擇作品的方向並未改變，我仍然以劇本是否有趣，以及與導演是否有合作緣分為優先考量。」

「我會回顧過去的經典電影，其實從電影中學到很多，每次看電影都會被感動，希望成為那些作品的一部分。所以更加希望，在一些經典作品誕生的那一瞬間，我也可以是其中一員。」他眼裡火簇又出現了，「我真的很熱愛電影，尤其喜歡拍片時，整個劇組，每一個人各司其職，一顆鏡頭又一顆鏡頭拍下去。我覺得全世界沒有比拍片更有趣的工作了。」也因為如此，即使沒有他的拍攝部分，西島秀俊也喜歡留在現場。

他大學休學投入演藝圈，就因為想要拍電影。西島秀俊早年曾拍過一部電影叫《電影魂》，主角因為熱愛電影做出很多瘋狂的事。面對自己的電影魂，西島秀俊笑笑說：「怎麼維持這樣的熱情？事實上，單純是我自己喜歡。」多簡單的一記直拳。還有比這更單純、更直接的答案嗎？

西島秀俊因改編自村上春樹同名短篇的《在車上》，拿下第45屆日本電影學院獎影帝。（東昊提供）

即使拿過日本電影學院獎最佳男主角等多個獎項，但身為演員，西島秀俊一直是懷疑自己的那個人，甚至不太敢看自己的表演。他更強調：「即使到了現在，也還是這樣懷疑自己的。」

與懷疑一路並行。但西島秀俊告訴自己，每個作品都需要不同類型的演員，所以每個人都有不同的位置，「有人可能天生有當演員的資質，我就是要花時間慢慢接近角色。但我自己的心態是，好好經營自己的角色，能夠為作品做出一些貢獻的話，覺得就有盡到自己的本分了。」如《在車上》這樣極簡又清冷的角色，又或是《最親愛的陌生人》心裡壓抑祕密到破裂的丈夫，西島秀俊都一如經典的爵士樂手，在主調與即興中，找到專屬自己情感深度的樂句。

