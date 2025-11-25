電影情節成真！65歲婦人「死而復生」狂敲棺材

國際中心／張予柔報導



泰國彭世洛府近日發生一起像電影情節的事件，一名65歲婦人被宣告死亡後，遺體被裝進棺材裡面，準備運往著名寺廟火化。沒想到在棺材要被抬到儀式場地時，突然傳出急促敲擊聲，嚇得現場人員連忙打開棺蓋，意外發現婦人竟「死而復生」，而這一切的起因，被醫師研判為「低血糖」造成生命跡象微弱，導致誤判死亡。





65歲婦人「死而復生」狂敲棺材！親弟激動流淚：差一點就送去火化

婦人瓊蒂羅特被誤判死亡，放入棺材中運往一間著名的寺廟準備火化，棺材卻傳出急促敲擊聲。（圖／翻攝自Ｘ）

根據泰媒報導，婦人瓊蒂羅特長期因病臥床，23日凌晨2點多被發現她呼吸心跳皆停止，弟弟孟坤依慣例向村長通報後取得死亡證明，並將未施打福馬林的遺體放入棺木。他原先計畫把姊姊捐贈給朱拉隆功醫院作大體使用，但因缺乏屍檢報告遭到拒收，於是決定獨自駕車，將棺木運往一間以慈善聞名的寺廟，準備請寺方協助誦經與火化。

65歲婦人「死而復生」狂敲棺材！親弟激動流淚：差一點就送去火化

寺廟人員聽到棺材傳出敲擊聲連忙打開查看，發現瓊蒂羅特睜著眼，胸口微微起伏。（圖／翻攝自Ｘ）

抵達寺廟後，寺廟人員準備將棺材抬往儀式場地，卻突然聽見棺內傳來連續敲擊聲。眾人急忙打開棺蓋，看見瓊蒂羅特睜著眼，胸口微微起伏，連忙將她扶出並送往醫院，醫師檢查後研判，婦人當時因「嚴重低血糖」導致生命徵象極度微弱，心跳與呼吸細到難以察覺，加上沒有使用儀器進一步確認，才會被誤以為死亡。

65歲婦人「死而復生」狂敲棺材！親弟激動流淚：差一點就送去火化

婦人的弟弟孟坤仍對整個過程感到驚訝，激動說道「我真的嚇壞，這絕對是奇蹟」。（圖／翻攝自Ｘ）

至於婦人的弟弟孟坤回想整個過程仍非常驚訝，激動與感謝的說道「我真的嚇壞，但也高興得流淚，這絕對是奇蹟」他表示，日後會帶姊姊回寺廟向住持致謝。寺廟住持也坦言，處理過無數後事，卻從未遇過這樣的狀況，「但我為家屬感到欣慰，因為他們沒有真正失去親人」。

