電影才開拍！蔡瑞雪病倒急就醫 「扎針照」流出連喊：好痛好痛

「北一女神」蔡瑞雪因為外型甜美，清新的氣質受到許多人的關注，近來她才宣布投入電影的拍攝，沒想到今（9日）突然曬出到診所打針的畫面，讓網友相當擔憂病況。

蔡瑞雪昨日才曝光電影的拍攝畫面，喊話要繼續加油，豈料今（9日）疑似病倒就醫，只見她先曝光一張卡通人物躺在病床上的模樣，形容畫面正是「現在的我」，隨後蔡瑞雪又po出在診所打針的景象，表示「好痛好痛，馬上趕去劇組了」，似乎治療過後又趕往劇組拍攝。

雖然蔡瑞雪並未說明病因，不過她即使生病也沒有放棄工作，顯見十分努力，事實上，蔡瑞雪3日曾曝光電影《大咖時代》的開鏡記者會照片，與男星林子閎搭檔主演，粉絲們見狀也表示期待蔡瑞雪的表現。

蔡瑞雪病倒就醫。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）

