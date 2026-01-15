電影拍6年沒上變都市傳說！ 張繼聰花6位數港幣拼上映衝出千萬票房

【緯來新聞網】港片《金童》從拍攝完成到上映一共延了6年，男星張繼聰為了扮演拳擊手，特別花了兩年時間將自己練成筋肉人，電影卻因為資金問題無法完成後製，遲遲無法上映。張繼聰不想花了二年肉體改造更挑戰演技的作品無法上映，最終決定自掏腰包，拿出6位數港幣費用完成電影，在香港賣得好票房，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣），台前幕後的故事都超級勵志。

張繼聰為了讓《金童》上映，自掏腰包花了6位數港幣後製。（圖／華映提供）

《金童》由香港導演陳維冠執導，人氣男星張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等實力派演員共同演出。電影從2017年由導演陳維冠和張繼聰開始展開籌備，張繼聰是近年香港最搶手男星之一，童星出身的他，長大後以歌手身份加入樂壇，但發展並不亮眼，直到加入TVB無線電視台演出多部高收視作品，戲路寬廣，可使壞更可搞笑，成為家喻戶曉的演員，並以電影《窄路微塵》入圍金馬及香港金像獎最佳男主角，演技實力也受到肯定。



張繼聰透露在拍攝電影《金童》時，戲組便已出現資金問題，進入後製期時，原本的投資公司宣告倒閉，讓電影無法完成上映，一拖便是六年時間，也成為香港影壇其中一部多年沒有上映的都市傳說。但張繼聰不想自己全心投入的作品不見天日，咬牙先拿出一筆資金讓電影成完後製，他笑說：「原以為要用到七位數字，那我可能會覺得很有壓力，老天幫忙，結算後發現只花了六位數字。真的是錢能解決的問題，就不是個問題了，所以《金童》台上台下都可以算是超級勵志的電影。」



問起張繼聰太太，也是香港歌壇天后謝安琪，對於他自費完成電影有疑慮嗎？他表示太太比他更豪爽，「她很多年前就告訴我，她願意拿出七位數港幣的資金，幫助電影快快完成，比我還有投入感。」而張繼聰更卯足力氣宣傳，勤跑映後活動，讓電影票房衝破千萬港幣，小兵立大功。《金童》將於1月30日在台上映。

張繼聰拍《金童》花了兩年時間改造肉體。（圖／華映提供）

