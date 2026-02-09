電影改編林宅血案引爆怒火！蔣萬安也說話了

▲台北市長蔣萬安今（9）日直言：「林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害」。

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑篡改歷史等引發軒然大波，導演徐琨華已道歉並表示暫停一切後製工作。針對此事，台北市長蔣萬安今（9）日受訪也提到，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

電影《世紀血案》因未獲當事人林義雄授權即改編林宅血案的故事，主演演員還脫口「沒有意識形態」、「沒那麼嚴重、恐怖的事」等，而後續流出的劇本疑似有意篡改歷史，引爆社會怒火。目前，該片的主演演員和導演均已聲明道歉。

而蔣萬安今出席活動時被問到對此事看法，他直言：「林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。」

