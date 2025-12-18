電影版《尋秦記》經典人物及台詞重現 古天樂曝10多年前就被催

古天樂不僅是《尋秦記》的主演，也是電影監製。（華映提供）

香港經典電視劇《尋秦記》暌違多年終於拍成同名電影，由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，劇集版的經典人物回歸，古天樂扮演的項少龍說話依然中文英文交雜，掀起滿滿回憶殺。

預告中可以聽到項少龍以往在劇集中的經典搞笑對白，中英交雜，古今交錯的風格，「Really？」「你有沒有車牌（駕照）？」「你個廢柴（廢物）休息一下吧！」立刻就喚起粉絲的記憶！也可見到當初在港劇版中一本正經卻和古天樂一起鬧了不少古今笑話的騰冀（黃文標飾）和陶總管（歐瑞偉飾）的身影，讓不少鐵粉直呼超想再聽騰冀喊一句：「項大哥！」

古天樂身兼《尋秦記》監製和主演，他透露在十多年前就有人問他想不想拍《尋秦記》的電影版，但他就開始想如果要再拍，到底要拍什麼內容呢，「我覺得就是要拍這群人十多年後的故事，每一個人的生活狀況，才會是最好看的版本。」

今天公佈電影的正式預告，預告以秦滅六國為引子，古天樂扮演的項少龍隱居田園的平靜生活，與趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對重重危機，他能否真正了結與趙盤的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。

