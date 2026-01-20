電影看到一半影廳全黑！青埔新光影城、桃園長庚同時跳電

青埔新光影城跳電。圖：翻攝自Threads@spring_snow2020

今(20)日上午，位於桃園市龜山區的桃園長庚醫院，以及中壢青埔地區的新光影城，同時發生跳電情形。對此，台電桃園區營業處回應，經查是11時7分許頂湖至青溪二路因特高壓避雷器故障產生壓降，導致部份特高壓供電用戶敏感設備停電，11時9分許饋線已恢復正常。

桃園區處表示，經電洽新光影城及桃園長庚，跳電時間均發生於上午11時7分許，研判皆是頂湖至青溪二路因特高壓避雷器故障造成，目前兩地的供電均正常。

據悉，不只桃園長庚、新光影城，Threads也有民眾提到南崁也發生跳電情形。更有網友透露，當時她一個人在新光影城的影廳，電影看到一半突然跳電，只能依靠手機光源走出影廳，受到不小驚嚇。

