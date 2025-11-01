電影開演＋帶「牛肉漢堡」 觀眾買票遭拒怒報警！

不少人看電影喜歡邊吃邊看，不過要留意有些食物被列為「禁帶入場的名單」。新竹有民眾帶著「牛肉漢堡」要買電影票入場，但電影已經開演，影城規定禁止漢堡入場，因此建議他吃完再入場，引發民眾不滿氣得報警。

漢堡列「禁帶食物」 男堅稱「非氣味濃烈」 雙方爭執

新竹有民眾要看電影，抵達影城時電影已經開演近半小時，且他手中的牛肉漢堡是影城規定禁止攜帶入場的食物，店員建議他吃完，再看下一個時段的電影，但男子質疑店員拒絕售票給他，認為牛肉漢堡並非「油炸、有湯汁、或氣味濃烈」的食品，雙方爭論不休，男子甚至氣到報警處理。

影城表示，門口的告示牌明確標示，請勿攜帶味道嗆辣、濃郁的食物入場觀影，其中一項就是漢堡！

男子帶牛肉漢堡看電影遭拒，氣到報警處理。圖／台視新聞製圖

影城公關經理李光爵表示，「99年定型化契約裡面，幾乎每一家戲院都有把漢堡列上去，因為漢堡基本上它還是一個煎或炸的肉品食物，密閉性的影廳裡面在看，感受到那個味道一定是會有的。」

告示牌上明確標示禁帶食物，第一項就是漢堡。圖／台視新聞

不適合帶進影廳！ 3影城禁瓜子、開心果、漢堡等

各大影城幾乎都有明定禁帶入場的食物種類，威秀影城列出披薩、滷味，以及高溫熱燙的泡麵、關東煮等；國賓影城也禁止鹹酥雞、蔥油餅、麵線、肉圓、糖炒栗子等；至於美麗新影城，則規定臭豆腐、肉粽、章魚燒等不能攜帶入內，以上三家影城也都一致禁止瓜子、開心果等會發出噪音的食物，而漢堡也都禁止攜帶，避免影響觀影體驗。

入場觀影禁帶食物種類。圖／台視新聞製圖

台北市主任消保官表示，「電影片映演業不得禁止消費者攜帶食物進入映演場所食用，但味道嗆辣、濃郁，高溫熱湯熱飲，或食用時會發出聲響之食物，得於映演場所明顯處揭示或標示禁止攜入」。

民眾進電影院前，可先確認有沒有帶到「地雷食物」，免得引發爭議！

台北／林品瑄、盧柏璁 責任編輯／蔡尚晉

