電影開演＋帶「牛肉漢堡」 觀眾買票遭拒怒報警！
不少人看電影喜歡邊吃邊看，不過要留意有些食物被列為「禁帶入場的名單」。新竹有民眾帶著「牛肉漢堡」要買電影票入場，但電影已經開演，影城規定禁止漢堡入場，因此建議他吃完再入場，引發民眾不滿氣得報警。
漢堡列「禁帶食物」 男堅稱「非氣味濃烈」 雙方爭執
新竹有民眾要看電影，抵達影城時電影已經開演近半小時，且他手中的牛肉漢堡是影城規定禁止攜帶入場的食物，店員建議他吃完，再看下一個時段的電影，但男子質疑店員拒絕售票給他，認為牛肉漢堡並非「油炸、有湯汁、或氣味濃烈」的食品，雙方爭論不休，男子甚至氣到報警處理。
影城表示，門口的告示牌明確標示，請勿攜帶味道嗆辣、濃郁的食物入場觀影，其中一項就是漢堡！
男子帶牛肉漢堡看電影遭拒，氣到報警處理。圖／台視新聞製圖
影城公關經理李光爵表示，「99年定型化契約裡面，幾乎每一家戲院都有把漢堡列上去，因為漢堡基本上它還是一個煎或炸的肉品食物，密閉性的影廳裡面在看，感受到那個味道一定是會有的。」
告示牌上明確標示禁帶食物，第一項就是漢堡。圖／台視新聞
不適合帶進影廳！ 3影城禁瓜子、開心果、漢堡等
各大影城幾乎都有明定禁帶入場的食物種類，威秀影城列出披薩、滷味，以及高溫熱燙的泡麵、關東煮等；國賓影城也禁止鹹酥雞、蔥油餅、麵線、肉圓、糖炒栗子等；至於美麗新影城，則規定臭豆腐、肉粽、章魚燒等不能攜帶入內，以上三家影城也都一致禁止瓜子、開心果等會發出噪音的食物，而漢堡也都禁止攜帶，避免影響觀影體驗。
入場觀影禁帶食物種類。圖／台視新聞製圖
台北市主任消保官表示，「電影片映演業不得禁止消費者攜帶食物進入映演場所食用，但味道嗆辣、濃郁，高溫熱湯熱飲，或食用時會發出聲響之食物，得於映演場所明顯處揭示或標示禁止攜入」。
民眾進電影院前，可先確認有沒有帶到「地雷食物」，免得引發爭議！
台北／林品瑄、盧柏璁 責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
2少女看電影交談、用手機！ 遭男「拖出」猛踹掌摑
家長帶童「越級」看鬼滅！ 被抓包嗆驗票員：拿我怎樣？
放映13年！板橋秀泰影城宣布8/31熄燈 在地影迷不捨：回憶沒了
其他人也在看
壯觀畫面曝！南島文化節「千人圍舞」聚8年能量 周春米再揭1盛事
當所有小河匯聚，就找到源頭！首屆「屏東南島文化節」 今(1)日在屏東縣民公園登場，今年以「湧動的靜流 Silent Currents, Rising Tides」為主題，由48個部落青年領袖、縣長周春米、原民會主委曾智勇、立委伍麗華等人大跳「千人圍舞」，場面壯觀。周春米指出，此活動前身為「收穫那麼多」 ，累積8年的能量一次綻放，更預告12月10日將迎來第一屆世界原住民運動會。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光
快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台師大女足抽血案後續 周台英博士學位遭撤銷
（中央社記者陳至中台北1日電）台師大女足隊抽血案受社會矚目，涉案教師周台英除被解聘外，台師大續追查她的博士論文，認定論文研究對象包含未成年者，未取得家長同意，決議撤銷周台英的博士學位。中央社 ・ 12 小時前
燈節如廁難 鹽水月津港公園斥資千萬建新公廁
台南市鹽水月津港燈節每年均湧入大量人潮，如廁常需大排長龍。台南市環保局爭取中央公廁設置補助，將於月津港公園設置特色公廁，總計畫經費1806萬元，預計今年動工，完工後將可改善人潮眾多時的如廁需求。台南市環保局表示，另外，台南市爭取中央補助改善男女廁間比，今年爭取29座，已翻新公廁561座，補助金額達2自由時報 ・ 3 小時前
蘇丹叛軍奪下法舍後 衛星影像暗示持續有大屠殺
（中央社蘇丹港31日綜合外電報導）非洲東北部國家蘇丹的法舍市（El-Fasher）數天前落入準軍事組織「快速支援部隊」手中後，美國耶魯大學研究人員今天說，最新衛星影像暗示，當地很可能一直在進行大屠殺。中央社 ・ 11 小時前
慈濟大學二項延緩失能方案獲花蓮縣衛生局肯定
捷報！慈濟大學榮獲花蓮縣衛生局「預防及延緩失能照護方案」二項獎...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
中國主辦2026年APEC 外交部：要求確保人員安全保障
（中央社記者潘姿羽慶州1日電）2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦，外界高度關注台灣是否能順利與會，以及安全是否受保障。外交部表示，台灣以及各經濟體都有疑慮，會持續與各經濟體保持聯繫，希望中國確實履行承諾，確保順利與會。中央社 ・ 16 小時前
【公告】三福化114年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年10月31日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化114年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：羅主誠說 明：1.股東臨時會日期:114/10/312.重要決議事項:(1)通過為配合子公司「三福生醫股份有限公司」股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理持有三福生醫股份有限公司股份釋股案。3.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
4艘嘉義級巡防艦到齊 總統：象徵台灣守護海洋國安的決心
賴清德總統今天(1日)出席「嘉義級巡防艦第4艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第1艘命名下水聯合典禮」。總統表示，捍衛海域的4艘4000噸級最大艦已經到齊，他也為台灣第1艘「高緯度遠洋巡護船」命名為「西拉雅號」。他強調，這是海巡署新造艦計畫的里程碑，象徵台灣守護海洋、守護國家安全的決心。 為落實政府國防自主，國艦國造政策，海委會啟動「海巡艦艇前瞻發展計畫」及「海巡遠洋巡護船發展計畫」，委託台船打造4艘4000噸級巡防艦，以及6艘「高緯度遠洋巡護船」。繼嘉義艦、新竹艦、雲林艦服役後，第4艘台北艦1日正式成軍，同時，第1艘「高緯度遠洋巡護船」也舉行下水命名儀式，賴清德總統親自命名為「西拉雅號」。 總統致詞時表示，近年來台灣面臨的海域安全挑戰日益嚴峻，海巡署是國防安全體系中連結國安、治安、平安的三道防線，前總統蔡英文任內分別在2018年和2022年推動了為期10年的計畫，預計於2027年前打造各型巡防艦艇141艘，以及在2032年前籌建6艘「高緯度遠洋巡護船」，今天的成軍與下水典禮展現政府持續推動國艦國造、國防自主的成果，也提升台灣在海上執法、遠洋巡護與國際人道救援的能量。總統說：『(原音)捍衛中央廣播電台 ・ 22 小時前
邱議瑩拚2026高雄市長出線 積極傾聽基層聲音
南部中心／林樹銘、張可倫 高雄市報導立委邱議瑩積極爭取民進黨高雄市長初選提名，除了陸續發表新政策，1日上午，她也特地邀集高雄在地青年里長，做意見交流，希望能夠傾聽來自基層的聲音。立委邱議瑩（左）邀集高雄在地青年里長座談，號稱高雄最帥里長的林浤澤（右）也到場。（圖／民視新聞）立委邱議瑩一身輕鬆打扮來到咖啡廳，邀集高雄的基層青年里長，大家坐下來喝咖啡，來場早午餐聚會。立委邱議瑩：「我們今天來的年輕里長們，其實包含各行各業，我們有藝術家、有插畫家、有飛盤國手，大家都把這個職務賦予新生命。」高市前鎮區明孝里里長林浤澤：「我想透過這樣的座談會，大家在各行各業認識的朋友，一起拿出來做分享、做交流，讓邱議瑩委員能夠更了解第一線。」邱議瑩積極投入2026高雄市長選戰，這次親自和第一線里長面對面，做意見交流，每一位里長輪流發言，替選民傳遞聲音。高市三民區寶國里里長黃兆華：「大樓有容積率的問題，所以一定停車位都是不夠，希望市長這邊跟他拜託一下，看有沒有空地可以為我們爭取停車位這個問題。」知名直播主阿美（左）也來到現場，分享對高雄的期許。（圖／民視新聞）邱議瑩特別準備紙筆，把大家的意見都認真記錄下來，現場還有位特別嘉賓，來自台北的直播主阿美，去年開始，愛上高雄，還特地搬來高雄居住。直播主阿美：「來高雄參加幾次演唱會之後就發現，高雄的都市規劃也太棒了吧，未來是不是真的可以把這樣子，這麼有活力的高雄可以繼續延續下去。」立委邱議瑩：「我一直很希望能夠推展所謂的商圈特色化，如果我有機會當選的話，我覺得我應該要多多去協助我們商圈。」邱議瑩認為，青年的願景，是城市發展的指標，她也發表自己對高雄的展望和政策，希望和年輕朋友凝聚共識，傾聽各行各業的意見，更接地氣之外，深入在地基層。原文出處：邱議瑩拚2026高雄市長出線 積極傾聽基層聲音 更多民視新聞報導出國託運行李5大地雷！地勤親揭「1情況」急提醒：不會賠酸到懷疑人生！他買好市多蔓越莓酸到崩潰 網友曝內行吃法救回味蕾GD登寶島開唱 全台最大黃牛夫妻檔重操舊業被逮民視影音 ・ 16 小時前
醫學人文特展 台南吳園掀幕 張張有溫度
當醫療不只是白袍與儀器，而是一段段生命的故事。「奇美月─深耕台南．健康台灣」醫學人文特展，今（1）日在台南吳園登場。展覽以醫師、護理師與病人間的真實互動為主題，一張張照片、一段段文字，記錄那些溫柔而堅定的瞬間，構成另一種動人的藝術畫面。奇美醫療體系（永康、柳營、佳里三院）於11月推出整月系列活動，串自由時報 ・ 18 小時前
左流右新第2階段開打 謝祖武任防疫大使 (圖)
疾管署1日舉辦記者會宣布「左流右新 健康安心」進入第2階段施打，防疫大使謝祖武（右）現場挽袖接種疫苗。中央社 ・ 15 小時前
串聯特色農產品 下營農會農創小市集民眾驚豔
台南下營區農會今天（1日）舉辦下營田園時光農創小市集，推廣在地優質農產，展現農業創新成果，農會首度跨區，將特色農產品串聯，變成美味的創意，讓民眾驚豔。下營農會以下營著名的鵝肉鬆、黑豆蔭油結合柳營農會明星產品牛奶饅頭、關廟農會名產關廟麵變成鵝香乳香雙饗饅頭、醬香關廟麵的美食，農會首度跨區串聯特色農產品自由時報 ・ 13 小時前
才奪金4個月！金曲歌王呂士軒自爆「意外弄斷獎座」計劃乾脆融掉
第16屆「金音創作獎」今（1）日晚間於北流登場，新科金曲歌王呂士軒與金曲新人someshiit山姆一同入圍「最佳嘻哈專輯獎」，形成嘻哈圈前後輩對決，結果由someshiit山姆得獎，呂士軒在台上頒獎直接頒給他，相互擁抱留下珍貴畫面。someshiit山姆表示：「謝謝評審，我會努力學習定義自己，不管怎麼樣，今晚想要盡情開心，另外要請大家一起來我11月15日的專場演唱會玩。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
獨家》有豬賣遭疑「有無問題」 豬腳 腿庫店業績跌約20%
目前還是全國禁運禁宰豬隻，豬農、使用溫體豬業者很苦腦，但現在有豬肉賣的業者也很苦惱!有不少業者透露，因為現在大眾對於豬肉已經有些疑慮，所以即便他們有肉可以賣，但業績卻不如以往。 #全國禁運禁宰#豬隻#豬農#溫體豬東森新聞影音 ・ 12 小時前
沒有健保年代他們就在！ 衛福部長致敬醫奉獎得主：守護最小的弟兄
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮今（1日）登場，今年共有62件參選，最終選出個人醫療奉獻獎10名、特殊貢獻獎1名，以及團體醫療奉獻獎與團體貢獻獎各1名。衛福部長石崇良致詞時表示，今（2025）年是健保開辦30週年，也是醫療奉獻獎第35屆，代表在健保制度尚未建立之前，就已經有許多醫師與醫療人員默默守護偏鄉與自由時報 ・ 17 小時前
夏于喬與更生少年協會社工跨界對談（1） (圖)
更生少年關懷協會1日舉辦青少年職培特展講座「寫下自己的青春劇本：夏于喬與兒少服務社工跨界對談」，邀請藝人夏于喬（右）與社工高彤（左）與會分享。中央社 ・ 13 小時前
男違停遭盤查拒酒測! 與警僵持逾半小時"酒測值為0"
南部中心／綜合報導台南有一名男子，週五深夜臨停在路邊，卻遭到路過員警盤查，當時員警認為男子的車上有聞到酒味，要求對男子進行酒測，但這名男子卻堅持不願意配合，更認為自己已經給員警身分證了，雙方僵持超過半小時，但事後男子酒測值為0，員警也讓男子自行離去。民視 ・ 14 小時前
非洲豬瘟台中案場化學兵消毒 3日採檢
（中央社記者蘇木春、蕭博陽台中市1日電）台中市梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，經移除雜物及清潔，化學兵10月31日進場消毒，11月3日將再檢測，如果是陰性，7天後驗第2次；另外，豬農住家採檢10處都陰性。中央社 ・ 20 小時前
蕭美琴：台灣硬體獲肯定 資訊應用是未來動能
（中央社記者陳至中台北1日電）副總統蕭美琴今天在第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽致詞指出，台灣在硬體領域的表現獲得世界肯定，但光有硬體不夠，資訊應用的創新，將是下一個世代經濟成長不可少的動能。中央社 ・ 23 小時前