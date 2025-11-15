電影陌路兄弟在港被撤映 疑因現「中華民國」一詞

（中央社台北15日電）香港明報報導，香港法國電影節日前公布，原定在電影節期間放映的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）將取消，據該報了解，這是因為該片中有個別場景出現「中華民國」一詞。

明報今天報導，台灣和瑞士合作的電影「陌路兄弟」原定在11月底及12月初在香港法國電影節播映2場。法國電影節透過公關回覆該報查詢，表示取消放映後已通知觀眾票務安排，目前不會進一步評論。

「陌路兄弟」講述瑞士長大的男主角要繼承父親在台灣的遺產，意外發現自己在台灣有素未謀面的同父異母兄弟，過程中探討跨文化及家庭意義。根據片方網站，鳴謝支持名單包括瑞士聯邦文化局、台灣文化部轄下的文化內容策進院、桃園和宜蘭市政府等。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141115