電影院員工急尋杯架！網神回：他一定是「杯guy」

一名電影院員工於2月1日巡場時，發現影廳內某個座位的杯架竟離奇失蹤，後來發現是在1月31日《冠軍之路》下午四點四十分場次播映結束後消失的，目前該座位因缺失杯架暫時無法售出。這名員工隨後在社群平台發文尋物，請求該場次的觀眾能將杯架歸還，沒想到卻引來台灣網友的諧音哏留言，截至出稿時間已累積39萬人朝聖。





電影院杯架失蹤！員工急PO照協尋「位子賣不出去」…網神回：杯guy

員工發出杯架消失的座位照片，意外引來台灣網友超有才的諧音哏留言。（圖／翻攝自 Threads ＠nlpss69bmw）

垃圾沒留卻帶走杯架！員工凌晨急尋：沒有它位子賣不出去

影城員工在 2 月 1 日透過 Threads 分享，照片可清楚看到電影院座椅扶手上原本應安裝杯架的位置，如今只剩一個空洞。員工語氣無奈地指出，「1月31號，有看冠軍之路的16:40分的那一場，麻煩客人可以把杯架還回來嗎…不然沒有杯架真的位子賣不出去」，而這舉動造成影城後續排票的困擾，因為缺少杯架的座位根本無法提供給下一位客人使用。貼文發布迄今已累積逾7萬人按讚，且高達148.4萬瀏覽次數。

許多網友認為應該是觀眾不小心連同飲料杯一起帶走了，員工出面證實這猜測後，希望能順利尋回杯架。（圖／翻攝自 Threads ＠nlpss69bmw）

網友發揮創意玩諧音哏！猜測可能是「杯子卡太死」誤丟

值得一提的是，有一位網友留言「這人一定是一個杯guy」，瞬間引來大票網友按讚並表示「台灣人真的不放棄諧音哏」、「有靈魂的發音」、「這杯guy真的是一個bad guy」；其他網友也幫忙分析「我猜杯子卡到，不小心一起帶走丟掉，有沒有辦法詢問出口同仁有沒有印象」，對此原PO回覆「猜對了，然後客人渾然不知道帶走了，希望他能看到這篇還回來，不然位子不能賣…」，大多數人看見此貼文後都覺得很荒謬，「全台第一人，把人家電影院的杯架幹走了，到底是誰啦」、「這是一場杯劇」、「這椅子這樣算是被架空了嗎」。





