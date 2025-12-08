電影院轉播F1封關賽！設備出槌竟坐影廳「看手機直播」

到電影院看「F1年度最終站」，卻因為設備出問題，民眾一度在影廳裡看手機直播。（圖／TVBS）

高雄一家影城，取得今年「F1賽車最終站」的比賽轉播授權，在台灣時間7號晚間9點準時放映，沒想到因為影廳設備出問題，導致民眾進電影院，卻只能「看手機直播」，民眾也抱怨，影城補償方案，是給一張1個多月後就到期的免費電影票。影城則回應，是訊號突發狀況，會持續檢討。

到電影院看「F1年度最終站」，卻因為設備出問題，民眾一度在影廳裡看手機直播。（圖／TVBS）

當天現場情況十分混亂，觀眾們手拿爆米花和飲料在電影院排隊等候入場，卻在比賽即將開始時發現設備出問題。一位觀眾表示，在比賽9點要開始時，他們在8點56分還在用手機觀看直播。更令人失望的是，連最重要的起跑畫面都沒能在大螢幕上觀看。

廣告 廣告

據觀眾描述，影城工作人員約在8點50分通知設備有問題，之後才慢慢引導觀眾進入影廳，但影片並未正常播放，大家只能繼續使用手機觀看直播。經過一段時間後，觀眾被移至另一個影廳，但體驗已大打折扣。

影城發聲明致歉，坦言是現場訊號有突發狀況。（圖／翻攝影城臉書)

這場 F1 賽事是年度最終站，在阿布達比舉行，高雄一家影城取得轉播訊號授權，讓觀眾花 650 元就能享受爆米花、飲料暢飲及賽事轉播。然而，由於設備和訊號問題，關鍵的起跑畫面沒能及時放映，事後影城提供一張有效期至 115 年 1 月 31 日的免費電影票作為補償。一位觀眾對此表示疑惑，擔心票券過期後是否需要加價使用，尤其考慮到現在已是 12 月初，而票券僅到明年 1 月底有效。

高雄市政府消保官主任殷茂乾表示，業者不完全給付服務時，電影院應該提出適當的補償方案。影城也回應，因現場訊號突發狀況，造成部分轉播畫面無法如期呈現，將持續檢討精進。不過，這並非該影城首次轉播 F1 賽事，但最終場人潮爆滿且臨時加開座位，又意外出現設備問題。

更多 TVBS 報導

跨年看電影！《阿凡達3》萬元套票嗨玩7小時 開賣秒殺

換胎策略分勝負！ 紅牛維斯塔潘卡達奪冠 逆轉世界冠軍仍有望

韓國瑜救「阿布達比」台男？ 劉建國「還原」

阿布達比拘留台人5天終獲釋！疑「同名誤認」 家屬驚魂未定

