電影院還有人去嗎？網友感嘆多年沒進場 掀兩派討論

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

隨著行動裝置與串流平台普及，許多電影都能透過網路觀賞。近日一名網友就在PTT發文，表示自己已經好幾年沒走進電影院了，忍不住好奇現在是否還有人會特地買票進場看電影。貼文曝光後，引發網友熱烈回應。

網友表示，過去只要有強檔電影上映，就會安排時間進電影院，邊看邊吃爆米花，遇到精彩橋段還能和全場觀眾一起笑、一起投入，氣氛相當不錯。（示意圖／Unsplash）

該名網友表示，過去只要有強檔電影上映，就會安排時間進電影院，邊看邊吃爆米花，遇到精彩橋段還能和全場觀眾一起笑、一起投入，氣氛相當不錯。不過隨著時間推移，看電影似乎不再是閒暇時的固定行程。他也坦言自己已經有2、3年沒進電影院，因此好奇如今20多歲的年輕人是否還保有進電影院的習慣，票房表現又如何。

廣告 廣告

對此，網友留言表示，「上一次進電影院已經是15年前的事了」、「現在電視的電影廣告是不是變少了？」、「在家看舒服多了，觀影品質又不會被別人干擾」、「最後一次是看，致命清算（下）」、「超久沒去，很討厭被擋到或有人說話很吵」、「疫情過後影響很大」。

不過也有人持不同看法，認為有些電影就是要在電影院看才有感覺，「斷背山在電影院看，跟電視上看，情感會打折扣」、「恐怖片一定要大銀幕啊」、「侏羅紀要去電影院看，才有大隻感覺」、「熱門大片還是會去啊」、「剛剛帶小朋友去電影院看呢，他們很愛」。

更多FTNN新聞網報導

影評／《闇黑電話2》 沉浸式惡夢體驗

影評／《乖狗狗》 當狗狗受驚時

終於登台！Hulu將在台灣Disney+上線 美日韓原創影劇看到爽

