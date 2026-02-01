電影頻道／劉冠廷拍《雙囍》盼今年能辦成婚禮 笑曝兒子成天抓包他偷滑手機

拍完《雙囍》的混亂婚禮後，劉冠廷並未打消辦自己婚禮的念頭。（圖／侯世駿攝）

由《孤味》億萬導演許承傑操刀的賀歲強檔電影《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等金獎級卡司，預計於2月17日大年初一全台上映；飾演男主角「庭生」的劉冠廷透露，在看劇本的時候就已經很有「帶入感」，覺得跟自己的個性很像，「庭生就是一個很傳統家庭的小孩，從小就被教育成要知書達禮啊！要圓融不要麻煩別人啊！換到我身上，我也一直在試著練習有事就要跟小豆（老婆孫可芳）講，很多生活上遇到的事情會盡量分享啦！可是我覺得男生很難，不想麻煩家人，也沒辦法像小豆那樣自然而然有話就說。」

特別是當爸爸之後，劉冠廷坦言真的會冒出更大的責任感，會時時想到有個小朋友在家等他，收工後要趕快回去，經濟上也是知道自己要好好賺錢，一花錢罪惡感就會比較深，「有種補償心態，一切都要想到家庭和小孩，生活上的購物欲會轉變成我給自己買三樣，那也必須要給他買一樣。」他笑說心態上的轉變當然不是小孩一出生立刻改變，而是跟著小孩一點一點變化，「就像剛剛工作空檔我忽然很想他，不知道他在幹嘛？馬上打開監視器看看他，原來這就是當爸爸的感覺啊」。

說起兒子「小太陽」，劉冠廷覺得這階段的小朋友變化很快，一兩周就又長大了，「就像昨天我在幫他按摩，抓起他的小腿發現變得比較粗，這陣子還開始懂得組織語言，把不同的句子串在一起，今天早上我要出門去工作的時候他剛好睡醒，精神不錯心情也滿好的，小豆說『你趕快跟爸爸掰掰幫爸爸加油』，他也跟著加油掰掰，還會說『爸爸去工～（拉重音）作』，很可愛。」

劉冠廷目前還沒有讓小孩接觸3C，可能要等再大一點才會讓小孩看一點他的作品：「小朋友最近迷上一本在講消防隊員的書，我就很想告訴他『爸爸有演過消防員喔』，哈哈。」分享育兒經滔滔不絕。只是爸媽限制小孩太早接觸3C，自己卻沒辦法避免在小孩面前使用，他笑說：「有時候我忍不住想滑一下手機，就會發現他的視線掃向我，像個警察抓壞人一樣盯著我說『偷看』，連我調個手機鬧鐘，他都會很快速抓包我說『偷看』，才一歲十個月就這麼聰明。」

在《雙囍》中劉冠廷一天要辦兩場婚禮，讓他疲於奔命。（圖／水花電影提供）

雖然在《雙囍》中經歷兩場荒唐的婚禮讓人疲於奔命，但並沒有打消劉冠廷想辦婚禮的念頭，「我們一直都還是滿想辦的，只是還沒有時間正式討論要辦成哪種形式，希望可以今年完成這個心願，我學長辦過的婚禮我就滿喜歡的，他們辦在一個類似倉庫的場地，很像流水席，搭了一個小小的舞台，學長他們劇團的人組成『一日限定樂團』在台上表演，主唱是新郎，很歡樂很愉快，超級可愛的！所有來的人都送上最誠摯的祝福，那個幸福的氛圍我至今難忘。」

不過劉冠廷不太確定親戚會不會還是想要比較正式傳統的方式：「我原本想說長輩們可能會想要我辦那種風風光光的婚禮，但前幾年我阿嬤竟然說：『你就辦個簡單的就好啦！請一些人不用太多桌。』我懷疑她只是想拐我趕快結婚才講這種話，但總而言之親戚長輩年紀都大了，我想讓大家都能來聚一聚，所以真的要好好思考怎麼完成。」

劉冠廷參加婚禮常會被賓客包圍拍照，讓他對新人很不好意思。（圖／侯世駿攝）

劉冠廷也分享他去過的一場婚禮，讓他很不好意思，「婚禮儀式都還沒開始，現場的親朋好友就全部跑來找我拍照，原本是一、兩個，後來就是一大堆人全湧過來，司儀在台上一直柔性勸導『麻煩大家坐回位子上喔！新人要進場了』，搞到一片混亂我超尷尬的。」

在《雙囍》一片中，由於劉冠廷飾演的是飯店的主廚，還是有不少認真掌廚的畫面，廚藝僅在「水煮」階段的他，自然被劇組安排去上課，「電影裡有一道我和女主角余香凝定情的墨魚料理，真的是從最基本的取墨魚墨囊開始學起，結果我一直亂問主廚一些與廚藝課不相干的問題，例如『身為主廚你婚禮的菜是怎麼處理啊』、『廚師辦婚禮的心情』，甚至是思考第一次開口叫對方父親「爸爸」的情緒，雖然劇本裡沒有這些情節，但我自己會先設定，再把這些細節帶進角色的個性裡。」

有趣的是，在現實生活中，劉冠廷與孫可芳兩人也有一道屬於他們兩人回憶的菜色，就是羊肉燴飯，過去他們在念台藝大的時候，經常會一起去吃，「我到現在還是常跑回板橋去買，邊吃邊想起很多以前的回憶」。不過這道料理應該不會像電影中的「墨魚」成為主角菜色，他笑說：「婚禮吃羊肉燴飯感覺怪怪的吧？」

《雙囍》將於今年2月17日大年初一正式上映。

劉冠廷與孫可芳已育有一子「小太陽」。（圖／IG babybean1102)

