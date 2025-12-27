電影頻道1／宋柏緯靠吃交朋友「有雷自己先踩」 被振永封「神之舌」求記者一定要寫出來

振永（右）與宋柏緯兩大帥哥因拍攝《那張照片裡的我們》建立了好交情。（圖／侯世駿攝）

韓星振永與宋柏緯因為拍攝《那張照片裡的我們》朝夕相處，培養出深厚的友誼，說起來兩人會快速建立好交情，全都是因為「愛吃」！美食至上的振永，拍片過程中迷上各式台灣美食，宋柏緯透露，振永來台灣第一頓飯就是一起去吃客家菜，「我們當時雖然語言不通，卻靠著威士忌建立了心靈橋梁，後來我們就很喜歡約吃飯，我帶他認識更多台灣美食，我覺得我們口味很近，推薦給他的他都很滿意。」

宋柏緯自認是個很浪漫的人，但30歲後稍微變得實際一點。（圖／侯世駿攝）

振永對台灣的滷肉飯、半糖全冰的珍珠奶茶、小籠包、燒賣，還有炒水蓮等平價食物都如數家珍，也跟著宋柏緯去吃過詹記麻辣鍋或晶華軒等知名餐廳，目前還剩「大魔王」臭豆腐沒嘗試過，對台灣口味接受度很高，他甚至跟宋柏緯的女友也見過面一起用餐，認證宋的女友「非常漂亮」，去年聖誕節與跨年這種重要日子兩人也都有碰面或視訊，足見他們的好交情。

廣告 廣告

不過面對宋柏緯這種很懂吃也很愛分享的美食家，振永卻坦言像宋柏緯那樣味道很精準的「神之舌」，推薦給他的都是水準很高的美食，他反而不敢回饋一些韓國當地的美食名單，深怕達不到宋柏緯的高標，「我最近在台灣吃到一家韓國燒肉店叫『金豬食堂』很不錯，也許之後再來台灣可以找他一起去。」而宋柏緯聽到自己竟然被封為「神之舌」，也開玩笑跟記者說：「拜託這個封號一定要寫下來，最好還當標題。」宋柏緯也自曝之所以自己的美食名單都這這麼棒，是因為有雷的店自己都先踩過一輪了，最後會介紹給別人的當然都是最好的。

宋柏緯（前）與振永（後）在片中都很愛慕李沐，但兩人表達愛的方式大不同。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯在《那張照片裡的我們》中飾演的「弘國」對李沐是屬於默默守候型，有趣的是，不少看過電影的影迷腦補，覺得宋柏緯和振永其實才是相愛的一對，李沐根本就是夾在中間的第三者，對此，宋柏緯先前受訪時也曾自爆在片場時，一度對振永的帥臉動心，還相當配合表示：「有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』。」不過宋柏緯也強調這種情愫僅存在「弘國」內心，與本人無關。

現實生活裡宋柏緯在感情觀上自認跟片中差不多，屬於態度成熟不爭搶，該出頭的時候也不會退縮，過去與籃球校隊的朋友曾經喜歡上同一個女生，可是因為自己個性內向，只能看著充滿雄風的朋友告白成功也不會主動出擊，「可能我生性喜歡活在一點惆悵中吧！不過我和那個男生還是好友啦」。

振永喜歡短髮有禮貌有愛心的女生，也不排斥發展異國戀情，並認證宋柏緯的女友「非常漂亮」。（圖／侯世駿攝）

至於振永雖然先前來台灣拍片待了一段不算短的時間，只是因為都在工作，沒有什麼時間會接觸到台灣女孩，說起自己的理想型，他曾在韓國搭地鐵時看到一個短髮女孩去幫助奶奶，那個畫面美到讓他永誌難忘，「能夠敬老尊賢又有禮貌，我覺得一定是很棒的人。」他也不排斥談跨國戀，對於是否會想交台灣女友則說「一切都有可能」。

《那張照片裡的我們》已全台上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是