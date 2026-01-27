電影頻道1／為離異父母辦兩場婚禮讓余香凝有感 《雙囍》女主角原型太溫柔直說「不像我」

余香凝拍《雙囍》角色跟自己有許多地方相似。（圖／侯世駿攝）

馬年賀歲電影《雙囍》，由《孤味》導演許承傑編導，二封金馬獎的實力派演員劉冠廷與香港金像獎影后余香凝首度合作，兩人化身在同天舉辦兩場婚禮中「崩潰」的新婚夫妻。過去多次來台卻是首度拍片的余香凝，為了本片特地找詢問身邊嫁給台灣男生的香港女生朋友，究竟為何會選擇台灣男生當老公？她笑說：「結論是台灣男生比較溫柔貼心，比較懂得表達愛，看到台灣的公公年紀很大了還會牽著婆婆的手，會說『我愛你』，和香港男生很不一樣。」

廣告 廣告

余香凝覺得《雙囍》中「黛玲」的個性設定比香港女生溫柔。（圖／水花電影提供）

余香凝透露自己一看到劇本就非常喜歡，不過也對自己的角色感到懷疑：「蛤？這是香港女生嗎？也太溫柔了吧？連脾氣也沒有，一直在旁邊默默支持，太不像了！」她告訴導演，香港的女生講話比較直，雖然也是會義氣相挺陪對方完成，但如果事情不同於自己想像，還是會直接講出來，好好溝通，甚至是吵一架都有可能。

「我老公跟庭生（劉冠廷飾）很像，有事都放在心裡或自己處理，不想讓另一半擔心，我們剛結婚時我發現他都睡不好，連黑眼圈都加深，原因是他覺得結婚之後責任變重壓力變大，當爸爸要承擔的東西變多，可是時代不同了，很多事情夫妻是可以一起去分擔的，情緒上也是可以一起面對的，結婚六年來他有好一點啦！但大部分時間我還是必須不斷地在提醒他有事要說。」

余香凝透露她和庭生一樣，也是在父母失和的家庭中長大，這對她最大的影響就是「很容易會覺得都是自己的錯」：「每個破碎家庭的小孩，一定都問過自己『是不是我害的』，如果我乖一點聽話一點，事情會不會變得不一樣？但長大後就能理解是父母他們相處的問題，我可以想這麼開，但有的人這個心結是永遠無法解開的。」

雖然自己的婚禮不像《雙囍》中那樣混亂，但余香凝坦言也是有許多事情要顧慮。（圖／侯世駿攝）

現年32歲的余香凝，在2020年便結婚進入家庭，還連生兩個小孩，跟現在演藝圈的女藝人比起來，算是很早把自己套牢，她說，她是個一直很想要結婚的人，可能因為是巨蟹座又是單親家庭，父母的離異沒有影響到她對婚姻感情不信任，甚至她更信心能把家照顧得比父母要好，避免發生過去父母走過的錯誤，所以十幾歲她就希望20歲能結婚，20歲就希望25歲能結婚，25歲就希望30歲前能嫁掉，到27歲她終於結婚完成心願，現在還有兩個可愛的小孩，「這些都是我想要的」。

由於結婚時也是懷著寶寶進禮堂，與《雙囍》的故事情節十分相近，余香凝回憶說：「我很能理解女主角在過程中真的很累的感覺，一開始起床都覺得今天我OK，但很快就沒電了，好想睡覺；所以我加了很多打呵欠的動作，好笑的是，我在電梯打呵欠的那幕，我一打完冠廷也跟著打，他問我：『妳不知道打呵欠會傳染嗎？』還有我自己的婚禮因為懷孕，精神不好又不能喝酒，這跟我原本想要找很多朋友來小聚的婚禮完全不同，再加上又碰到疫情，根本沒辦法盡情去玩，有點遺憾。」只是余香凝笑說她沒力氣再補辦婚禮了，「可能滿十周年辦個Party也行。」

對照電影中庭生必須一直顧慮父母的心情，余香凝透露：「我結婚前也是提心吊膽分別問爸媽能不能來我的婚禮，比電影裡好的是他們都願意來，婚禮現場我忍不住偷看他們，我爸媽坐不同桌零互動，所以找我演這劇本我非常有感覺，我是沒有為他們各自辦兩場婚禮啦！但在對我這麼重要的日子卻必須顧慮他們，就像現在過年過節我都要趕場，我的小孩很小就知道什麼叫做『離婚』，畢竟沒有看過外公外婆在一起過，電影裡的『兩邊跑』，讓我特別有感覺。」

而劉冠廷在片中忘了關心新娘的心情，正眼都沒瞧過新娘一眼，還用「忍耐」兩字來形容婚禮，余香凝表示這絕對犯了女生的大忌，「還好我結婚的時候我老公有一直在看我。」如今她在每次結婚周年也會把當年婚禮的照片影片再拿出來重新回味，提醒自己別忘了曾有「很愛很愛」的甜蜜心情。

拍《雙囍》時接觸到許多台灣習俗，余香凝（後排中）說跟香港的很不一樣。（圖／水花電影提供）

至於片中有很多台灣的結婚習俗，余香凝憶起她結婚時的情景：「香港有個習俗，是婚禮前一晚要找一個好時辰去『梳頭』，必須由『好命婆』幫忙梳十下頭髮，每梳一次就要講一次吉祥話，梳十下就是十個祝福，這樣對新人才好，但那時候已經很晚了，隔天又要一大早起來梳妝打扮，我真的超級睏的。」

「還有台灣人出嫁撐黑傘代表已經有孕，沒懷孕就是用米篩遮頭，但香港就都是撐紅傘，這點也不一樣。」拍片現場還有媒人婆長輩輪流講台語吉祥話，余香凝坦言她一句也聽不懂，但她覺得語調聽起來很像唱歌很好聽，陳淑芳更教她說「水啦」、「走（ㄍㄧㄚˊ）啦」，但她一直以為是「驚（ㄍㄧㄚ）」，後來她也把這個錯誤用到電影裡，很會臨場取材。

《雙囍》將於今年2月17日大年初一正式上映。

受原生家庭影響，余香凝很早結婚生女，擁有自己幸福的家。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電影頻道2／余香凝曝台灣拍片氣氛大不同 楊貴媚訂烏來溫泉暖她身心

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑