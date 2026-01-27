電影頻道2／余香凝曝台灣拍片氣氛大不同 楊貴媚訂烏來溫泉暖她身心

《雙囍》的劇組氣氛溫馨愉快，讓第一次來台灣拍片的余香凝感覺很輕鬆。（圖／侯世駿攝）

賀歲電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、陳淑芳、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演；而曾獲得香港電影金像獎最佳女主角的余香凝，這是第一次在台灣拍片，對她來說，台灣的工作環境讓她感到很新鮮很溫暖，拍片過程備受關懷也很愉快，有種在「放風」的輕鬆感，讓她忍不住說：「希望可以常來。」

余香凝很喜歡看台灣的戲劇節目，像是劉冠廷的作品就幾乎都看過。（圖／侯世駿攝）

余香凝在2024年初聽到《雙囍》這個題材覺得很有趣，而且她本來就很喜歡劉冠廷的作品，「像是《消失的情人節》、《陽光普照》，或者是客串《大濛》、《影后》，不管是什麼角色，他每次給觀眾的感覺都很不同，所以一接到邀約我立刻答應演出。」同年年底她來台灣拍本片，一待就是兩個半月的時間，而這個第一次，也讓余香凝感受到如同「天使劇組」般非常溫馨的工作氛圍。

《雙囍》的演員們經常跟余香凝（左三）分享哪裡有好吃好玩的。（圖／侯世駿攝）

「我不知道是全台灣的劇組都是這樣，還是這個劇組的氣氛特別不同，沒有人會暴躁，沒有在趕時間，在香港一天可能會趕拍很多很多，會很緊張，在台灣不太會超時工作，都有充足的休息、按部就班地在自己的崗位完成工作，重點是每天都有請吃請喝的」，她表示：「來台灣之前我曾經看過《影后》劇組經常在PO謝謝誰誰誰請客的貼文，雖然香港也會有，但不像台灣劇組這麼歡樂，沒有戲的時候，前輩們會跟我聊天，推薦我收工後要去哪裡吃好吃的，對我非常照顧，我跟冠廷也會聊小孩，分享育兒經。」

楊貴媚在《雙囍》中十分強勢，戲外則對余香凝溫柔照顧處。（圖／水花電影提供）

最令余香凝印象深刻的就是有幾天她休假但天氣很冷，「我說『好想泡溫泉喔』，貴媚姐就建議我如果要講求功效的話，就要去烏來泡溫泉，但因為我沒有聽過烏來，她找朋友幫我訂了一家，結果我去的時候，她竟然已經幫我付過錢了，我跟她說這樣太客氣了，她回我說：『妳第一次來台灣拍戲，就好好去享受一下。』雖然電影裡她是個強勢的媽媽，但戲外真的是超級好的前輩。」

余香凝離家工作女兒總是依依不捨，她便會做一些小玩意兒來鼓勵安撫女兒。（圖／翻攝自余香凝IG）

余香凝很重視家庭生活與陪伴，可是過去有不少重要的節日也必須到外地工作，她說，「就像這次我來台灣跑宣傳，離開香港前跟女兒說再見她就哭了，前年底我來台灣拍片之前，我準備了很多很多東西給她，我做了一個表讓她可以打叉叉天天倒數，每五天就有個愛心小禮物，我每拍幾天可能有兩天休假，一收工馬上飛回香港去看她，隔天再飛回台灣，好像空中小姐一樣，我相信她也感覺得到媽媽很辛苦又很想做到最好，她也曾經來台灣看過我，看完我的作品還會鼓勵我說『演得很好』，很可愛。」

此外，余香凝也在台灣看了幾部在香港沒時間看的電影，上次來拍片時看了《小雁與吳愛麗》，這次來宣傳看了《大濛》，連港片《尋秦記》都是在台灣看首映，因為她在香港工作之外的時間都是在陪小孩，到台灣拍戲反而有點小放風的感覺，「來台灣好開心，希望可以多來幾趟。」

《雙囍》將於今年2月17日大年初一正式上映。

