電影頻道2／宋柏緯大學留長髮自以為帥認現今「審美已進步」 振永教練造型被朱智勳誇「霸氣」

宋柏緯（左）與振永在片中因為都愛慕李沐，兩人算是情敵。（圖／侯世駿攝）

由韓星振永、李沐、宋柏緯主演的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，已於本月24日聖誕節全台浪漫上映，相較於先前導演及演員們在首映上會回憶起合歡山雪景的拍攝，每個人都凍到高山症發作苦不堪言，來自韓國很抗寒的振永卻說：「我覺得還好耶！只有一點點冷，比起來學中文發音和跆拳道打鬥，這些對我這個完全沒有底子的人來說，才真的是困難的考驗。」不過片中他扮演教練身手了得，打鬥畫面也拳拳到肉，帥氣指數爆表不枉費他的苦練。

振永覺得來台灣拍片對他來說是鼓起勇氣才做出的決定。（圖／侯世駿攝）

振永（左）喜歡自己的皮衣造型有保鑣風範。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》的時代背景在敘述1977年｢中壢事件」，宋柏緯與振永對那個時代的一切也做了不少功課，戲裡戲外都是音樂狂的宋柏緯說：「1977年是第一屆的金韻獎，我每天早上都會聽那個年代的歌單，讓自己先進入那個時期，感受當時的生命力，例如我就非常喜歡〈風中的早晨〉，像是陽光灑落的一個好天氣那般，這首歌當然也就成為我的首選歌單之一，聽完心情都會很好」。

宋柏緯現在認為自己短髮比較好看。（圖／侯世駿攝）

這次電影中宋柏緯留著充滿時代感的長髮造型，但其實這並不是宋柏緯第一次留長髮，2018年在電影《搖滾樂殺人事件》中也是走長髮路線，甚至在大學時期更一度把頭髮留到及肩的長度，「當時我認為玩音樂留這個髮型很瀟灑，自以為很像音樂人，騎檔車時髮絲還會從安全帽旁邊飄出來，那時候覺得自己滿帥的，可是我現在都跟我自己說：『其實還是短髮比較好看。』」還自嘲自己的審美觀現在已經進步很多了！

宋柏緯戲裡戲外最像的部分就是都非常熱愛音樂。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

而振永與韓國男星朱智勳及朴星雄兩大前輩有著過人的好交情，因此當他決定要來台灣拍片時，自然也先跟兩位大哥請益，妙的是振永在台灣拍戲的過程中，經常像在報備行程般傳自己當下的照片給朱智勳，分享給對方「這是我現在的樣子」，朱智勳也會傳「不錯喔！這髮型滿適合你」或「看起來滿霸氣的喔」的話來鼓勵他。他也很滿意自己在片中穿皮衣的造型：「看起來有保鏢風範。」

《那張照片裡的我們》已全台上映。

