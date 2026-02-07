電影「世紀血案」因未獲林義雄授權，創下最多演員道歉記錄，楊小黎、簡嫚書、李千娜3虛構人物及飾林義雄的夏騰宏、飾施明德的黃河戲不多

夏騰宏飾年輕的林義雄和寇世勲飾汪將軍/記者倪有純攝

楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書、均為虛構人物/記者倪有純攝

電影「世紀血案」拍攝以「林宅血案」為主軸，卻未獲得林義雄等人授權。電影主演楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河7日都發文致歉，並表示不知電影沒有取得當事人授權，全部道歉人都以演出未取得當事人授權電影而道歉，但在殺青記者會上的應答，是否得體全都撇掉。

據當天殺青記者會演員的描述，電影故事簡嫚書小時候是林義雄的鄰居，憑著這印象，林家血案發生後，長大當了記者的簡嫚書回頭追查真相，與孕婦楊小黎成了至交，一起互助追查真相(那天記者會有點導引2人是否同性親密友人，其實要看導演手法才能確定)，但從演員描述中，這是一部以女性為主題的電影，李千娜則是簡嫚書童年的媽媽，在媽媽的雜貨店，是訊息交換中心，媽媽李千娜和長大的女兒簡嫚書是兩條線，有穿越時空交叉進行的戲。

林義雄雖是主軸，但夏騰宏只有5天戲。

其實林義雄雖是主軸，但夏騰宏也只有演年輕時候的林義雄。夏騰宏5天戲，除非這5天戲非常集中拍、分散在電影中，否則戲份應不多。夏騰宏在殺青記者會上並未誇大他演出的角色，只是有點擔心演得不像。 在1980年2月28日時因美麗島事件遭羈押中的林義雄住家發生「林宅血案」，造成林家3死1重傷悲劇，至今真相未明。監察院於2023年2月通過「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，糾正行政院等、要求繼續追查，報告並直指「國家暴力的受難者及其家屬有知道真相的權利，沒有真相就沒有和解」。

「林宅血案」的電影「世紀血案」主演群楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，1日舉行殺青記者會，記者會其中部分談話以及電影製作未取得當事人及家屬授權，引發爭議。但林義雄本尊經過巨風巨浪的人生後，他表現的非常大氣、堅強，那個重傷被救回的小孩，後來被送往國外學音樂，以音樂撫慰她的心。

2道歉人.楊小黎及不再參與該片的任何後續的簡嫚書

楊小黎7日在社群媒體上致歉且提及自身想法，她說，最初洽談時製作方強調透過史料與不同立場呈現，楊小黎也依照指令完成拍攝，拍攝完才詢問製作方，是否已取得當事人或家屬的同意，沒想到得到的答案是沒有，「在得知這個事實後，我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提」。

楊小黎坦言，如果一開始就得知此事，會直接拒絕出演這個作品，「我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉」。

簡嫚書同樣也在社群媒體上致歉，簡嫚書坦言沒有全面了解林家案件始末，當時以劇本判斷誤以為是伸張正義的劇本，所以才答應接演，簡嫚書也說自己難辭其咎。

不過簡嫚書提出當時與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，在記者會後才知道製作方疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。

簡嫚書表示，在這段期間與與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。簡嫚書痛心自己成為加害人之一且深感羞愧，她坦言除了道歉也將採取實際行動，「製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續」。

李千娜全數片酬捐贈給林義雄創辦的慈林教育基金會

李千娜提到此片製作人郭木盛是過去拍戲而認識的前輩，自己因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，隨後才知道電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝。 李千娜說，自己沒有清楚查證，責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理，也為未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，致上最大的歉意，現在李千娜會把參與此片的全數片酬捐贈給林義雄、方素敏創辦的慈林教育基金會，強調並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。

夏騰宏.黃河在史實中重要 ，但也只是歷史洪流的一部份

飾演林義雄的演員夏騰宏也在社群媒體上致歉，並指出當時製片方於拍攝合約中有保證取得合法授權。 夏騰宏表示，針對未能取得林義雄及其家屬的同意深感遺憾與抱歉；在未獲得當事人同意的情況下詮釋作品角色，造成當事人的不適，自己責無旁貸。

飾演施明德的演員黃河同樣在社群媒體上發生，並表示，他要對所有因為這部電影而受傷的人說聲對不起。黃河強調，在接演前，他和經紀團隊都擔心會讓當事人或家屬受到影響，因此要求製作方必須取得合法授權，才投入拍攝。

黃河提到，在前製準備角色時，他曾向劇組提出，希望能拜訪家屬，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。黃河補充，當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，是他們處事不周。對於所有被提及的相關人士及其家屬，感到非常抱歉。 夏騰宏.黃河在史實中比較重要，但據記者會現場的描述，他們可能也是歷史洪流中的一小部份。