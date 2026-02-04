電影《世紀血案》寇世勳稱無意識形態 劉進興憂慮：由涉案後代詮釋適當嗎？

《世紀血案》1日舉行殺青記者會。翻攝自寇世勳FB



以1980年台灣知名「林宅血案」為背景的懸疑電影《世紀血案》1日舉行殺青記者會，由於當時尚處戒嚴時期，再加上導演徐琨華祖父即是當年情治機關警備總部發言人，為此片增添話題度。未料，片中飾演警備司令將軍汪敬煦的寇世勳在記者會上提到「劇本本身沒有過於強烈意識形態」引起外界質疑，民進黨前立委劉進興更直言林宅血案已被證明是國家暴力，「如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？」

林宅血案是20世紀台灣未解之謎，受害者家屬林義雄律師於1979年為美麗島事件8名叛亂罪人民辯護，隔年228當天，其家宅被歹徒闖入，母親與6歲雙胞胎女兒被殘忍殺害，另9歲長女重傷，至今仍未破案，且許多證據人證再也不復返。

而《世紀血案》以林宅血案為背景，寇世勳在殺青記者會上表示，接拍此片是被汪敬煦一角的人格高度與處世態度吸引，「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫」，而且劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度」。

電影不須刻意逃避意識型態 面對才是正途

對此，劉進興3日晚間在臉書發文回應，林宅血案已被證實是國家暴力，而《世紀血案》的導演導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人，寇世勳更聲稱無意識形態，讓他很擔憂電影陳述故事角度是否符合歷史真相，「如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？」

劉進興還原1980年社會氣氛，當時的黨外運動主要以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，而電影卻避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？就像拍納粹屠殺猶太人卻避談意識形態，「拍政治事件的電影，避開意識形態，就是在替壞人搽脂抹粉啊。」

監院報告質疑警總延誤辦案 刻意誤導方向

劉進興提到，2023年監察院的研究報告，就是根據 2020年促轉會這本調查報告，再進一步釐清當年辦案人員的缺失。

對於林宅血案為何遲遲抓不到兇手，劉進興提到，根據監察院報告中，可以清楚看到當年偵辦此案以警總為主的專案小組刻意誤導辦案方向，包括「排除情治人員涉案，朝黨外政治謀殺方向偵辦」、「不肯公布倖存者林奐均描述所繪之兇嫌圖像，以致民眾無法檢舉」、「專案小組宣稱『兇手不熟悉人體結構，不是有經驗之的兇手』，事實上兇手非常專業」，最後還釋放假消息，譬如中國時報報導林奐均說兇手是「來過我們家的叔叔」，其實她根本沒說過，結果跟林家熟悉的外國學者「大鬍子家博」被抓去關了很久。

此外，前總統蔡英文就任時期，促進轉型正義委員會重啟林宅血案調查，國安局卻說這是「永久保密」檔案無法給，遂轉委託時任總統府秘書長陳菊召開跨府院會議協調，國安局又回應，有些涉及敵後人員的安全，有些涉及外交事務，有些情報手法過了三十年仍然有價值。

血案在監控下發生 不能背離國家暴力事實

劉進興不滿道，當時自己曾提出質疑「一般檔案30年就可解密，為什麼需要永久保密？」且林宅血案根本就是刑事謀殺案件，跟外交事務、敵後人員有什麼關係？後來，促轉會2020年228當天出版「林義雄宅血案調查報告」，出示情治單位當天監聽林家紀錄，內容包含中午家博去電，到下午一點半田秋菫抵達，發現命案後打電話報案，整整一個半鐘頭，林家都在監控之下，而兇手卻能從從容容地進入殺人，甚至還在一點十二分從那裡打電話到金琴西餐廳（應該是報告任務完成），「簡直不可思議，除非兇手與監聽者之間有默契。」

劉進興表示，事隔四十幾年，兇手是誰，已經無從得知，「但有一點是肯定的，命案的確是在情治單位全程監控下發生。這就是國家暴力，當時的執政者脫不了干系。」他認為，總統賴清德去年228代替國家向林家道歉，而亡者已矣，是非對錯仍需搞清楚，「林宅血案是在國家注視下發生的，已被證明是國家暴力。大家要記取教訓。任何人要拍電影，都不能背離這個事實。」

