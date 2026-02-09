電影《世紀血案》惹議 蕭美琴：歷史傷痕提醒我們守護民主

副總統蕭美琴，今會後接受媒體聯訪。(記者方賓照攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕電影「世紀血案」未獲林義雄本人授權，卻翻拍1980年轟動全台的林宅血案，引起撻伐。副總統蕭美琴今(9)日表示，歷史悲劇與傷痕都不斷提醒著後輩，有責任要守護台灣的民主。

蕭美琴今日出席由日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」，會後接受媒體聯訪，被問及電影「世紀血案」相關爭議。

蕭美琴表示，林義雄為了台灣的民主及人權，為台灣承受了許許多多苦難，這些歷史的悲劇與傷痕，都不斷的提醒著後輩，「我們都有責任要來守護台灣的民主」。

蕭美琴認為，這是最重要的歷史教訓，「不能讓這樣的悲劇在台灣民主自由開放的社會」，在未來這段日子，即便面臨許多內外挑戰，民主自由得來不易，這也是歷史悲劇不斷提醒我們的一件事。

