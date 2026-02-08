電影《世紀血案》未演先惹議 綠委：希望真實狀況被呈現

針對電影《世紀血案》未上映先惹議，民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧今（8）日對此表示，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，甚至還沒有翻頁，希望更多人知道這段歷史。（柯毓庭攝）

電影《世紀血案》改編自民國69年時任台灣省議會議員林義雄捲入美麗島事件時家中發生的「林宅血案」，未上映就因被質疑未獲得授權、未還原史實而備受爭議。民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧今（8）日對此表示，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，甚至還沒有翻頁，希望更多人知道這段歷史。

蘇巧慧說，她的父親、前行政院長蘇貞昌就是當年美麗島事件的辯護律師，那個場景、那個事件，確實對很多人都留下了很深刻的影響，她記得蘇貞昌曾描述當時的場景，當林義雄的妻子方素敏站到台上，一句話都說不出來，台下的群眾是流著淚、把手上的捐款往演講台上丟，代表的其實就是對台灣民主的支持、為受刑人的抱屈。

「我想這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠 ，它甚至還沒有翻頁，那希望有更多的人知道這段歷史」，蘇巧慧強調，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白，其實台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，應該要繼續守護台灣的民主。

至於外傳《世紀血案》情節疑似影射台獨大佬史明是「林宅血案」凶手，以及電影製作公司疑似有陸資介入，蘇巧慧對此回應，目前看到的資訊都只有當時演員所發的社群文而已，其他的資訊並不清楚，但非常希望這個真實存在的事件、離現在並沒有很遠的事件，受刑人、受刑人家屬、辯護律師、辯護律師的家屬，這些當事人都還在的現在，要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道，台灣的民主是多麼不容易爭取來的。

