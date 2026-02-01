電影「世紀血案」殺青 夏騰宏飾林義雄喊負擔大

（中央社記者王心妤台北1日電）電影「世紀血案」以「林宅血案」為主軸，今天舉辦殺青記者會，演員夏騰宏飾演林義雄喊「負擔大」，而寇世勳飾演警備司令部和國安局將軍，想呈現角色面對歷史的高度與態度。

「世紀血案」簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏今天出席記者會，故事以簡嫚書飾演的記者視角追查真相。簡嫚書表示，雖然自認很會背台詞，但這次台詞量大到很困難，只能把台詞錄下來，每天當PODCAST節目聽。

夏騰宏此次飾演林義雄，他表示，「負擔很大。」他事前要記下林義雄生平故事，但準備角色期間發現少有林義雄相關影片，還得透過照片想像神韻。

楊小黎飾演孕婦，她表示拍攝過程挺著假孕肚其實很不舒服，但她本就是推理迷，也很喜歡懸疑題材，這次貼近歷史的同時，仍保留創作彈性，讓她感受到強烈的戲劇張力與表演空間，「這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」

寇世勳飾警備司令部和國安局的要角汪將軍，他說接演原因是因為劇本沒有過於強烈的意識形態，而是著重人與事件的描寫，事前也透過閱讀文獻、人物自傳等方式理解電影中的年代，「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」

「世紀血案」訂於2027年上映。（編輯：黃名璽）1150201