電影《世紀血案》殺青！簡嫚書崩潰台詞背不完 寇世勳親曝接演原因

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

時代懸疑電影《世紀血案》1日舉行殺青記者會，該片集結實力派演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏等人同台演出，電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，在懸疑推理之中，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持，故事跨越過去與現在，也牽動著一代人始終未解的疑問。

《世紀血案》楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

簡嫚書飾演的「家薇」是《世紀血案》中受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此她內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，簡嫚書表示，角色吸引她的正是那份執著追問的力量。而自認很會背台詞的她，此次台詞量大到她第一次感覺太困難，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽！」還有一場戲拍了18次，是她在電話中接到母親離世的消息，她表示，整場戲大概只有3行，卻拍了18次，「拍到崩潰！」楊小黎也說，因為導演徐琨華要求說話時不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌說話方式。簡嫚書和楊小黎在片中要以記者身份共同採訪寇世勳，兩人都直呼很榮幸可以因此和男神合作，但寇世勳在旁打趣說：「她（簡嫚書）訪問我的時候很挑釁！」楊小黎笑回：「還好有我在，不然要打起來。」

廣告 廣告

楊小黎則在片中飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，角色在懷孕八個月的狀態陪著簡嫚書一起到處採訪、調查真相，她透露拍攝過程中挺著假孕肚很不舒服，她也嘗試揣摩孕婦久坐會有的不舒服的狀態，自曝不只肚子又硬又漲，「還要漲奶，塞了很多胸墊！」她也透露自己本身就是推理迷，對懸疑與偵查題材始終充滿嚮往，而《世紀血案》在貼近歷史的同時，仍保留了創作的彈性，讓她感受到強烈的戲劇張力與表演空間。她形容這次的閱讀經驗，就像是與夥伴一同拼湊線索、逐步靠近真相的過程：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」

資深演員寇世勳在《世紀血案》中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心。寇世勳表示，真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景、並與導演徐琨華多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因，「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」為了詮釋角色，寇世勳在事前閱讀大量相關文獻，看人物自傳、訪問錄，並重溫經典電影作品，連《悲情城市》都看一遍，從不同角度理解那個年代中每個人的處境。他特別提到，劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，這也是他在演出中希望細膩呈現的層次，「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」





更多FTNN新聞網報導

楊祐寧劈腿兩女！自白「我是殺人犯」 邵雨薇將正面交鋒簡嫚書

《人浮於愛》簡嫚書情勒金句狂發！不願分手楊祐寧 激烈手段留人

憑夯曲〈體面〉爆紅！于文文演出突暈倒 緊急送醫治療

