電影《世紀血案》涉扭曲歷史引爆眾怒 民進黨發聲了：盼朝野持續落實轉型正義

電影《世紀血案》取材自46年前「林宅血案」，但卻從未採訪現仍在世的當事人林義雄、林奐均等人，也未獲當事人授權同意，因此涉嫌扭曲竄改歷史而引爆眾怒，風波至今越演越大。

民進黨中央黨部本（9）日表示，記憶真相、釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會的共同責任；期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義。

涉扭曲竄改歷史，演員、導演紛紛跳船

電影《世紀血案》取材自46年前「林宅血案」，楊小黎、李千娜等多名演員指證歷歷，當初簽約時製片方告知有獲得血案當事人授權，如今電影殺青才知道根本付之闕如。據市面流傳的劇本，此劇企圖扭曲歷史，將血案兇嫌導向現已辭世而難以自辯的獨派精神領袖史明。

此劇演員之中，輩分與資歷最深的寇世勳，除了公開道歉，也公開呼籲：「懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」

不只演員紛紛跳船，此劇導演徐琨華也公開聲明，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導，而在開拍初期就曾提醒出品人與製片人，未得到當事人授權的相關風險。他並表示，為表達歉意，將即刻暫停參與電影所有後製工作。

民進黨發聲了：盼朝野持續落實轉型正義

針對電影《世紀血案》衍生的風波，民進黨指出，此事使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。民進黨感念林義雄前主席及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達：歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。

民進黨強調，記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任；追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張，2016年重返執政以來，推動《促進轉型正義條例》等諸多法案，除了回復威權時期受難者的名譽及權利，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。

民進黨表示，期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

曾遭黨國誣指兇手，游錫堃表態：至今心有餘悸

對於電影《世紀血案》所引爆的風波，曾親身經歷那段過去的立法院前院長游錫堃本日也做出表態。他表示：「我曾經是林宅血案嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

游錫堃表示，那是白色恐怖的年代，對參與台灣民主運動人士而言，是一個充滿恐懼、破害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代。他並透露，想起林宅血案，至今仍心有餘悸，甚至偶而會作惡夢，因此過去曾寫下一首七言律詩〈蒙冤〉表述心情。

嚴防錯誤擴散，王義川：應將母帶公開銷毀

儘管演員、導演都表態呼籲，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。但民進黨立委王義川點出關鍵，指導演徐琨華說不參與後續製作，但以製片方已出資超過5千萬而言，恐怕還會有其他人接手。他因此痛批，徐琨華此番言論是在玩文字遊戲。

「這些中國人拍這些電影，就要摧毀台灣的民主，用台灣的民主摧毀台灣的民主，正是阿共仔長期在做的事」，王義川強調：「所以不要說什麼後續不製作，如果後續不製作，之前做的母帶都拿出來公開銷毀！」

