【論壇中心／綜合報導】電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，由夏騰宏、簡嫚書、寇世勳、李千娜、楊小黎等人主演，日前才宣告殺青並舉行記者會，未料卻爆出拍攝未經林義雄本人授權，將歷史慘劇包裝成懸疑片，以及導演是時任警總發言人後代等爭議，引發各界討論，風波持續延燒，楊小黎、簡嫚書、李千娜三位演員也紛紛發表聲明致歉，表示開拍時並不知情未授權，而今（7）日製作公司也發布聲明道歉，坦言確實沒有在第一時間通知林義雄。

民進黨台中市議員周永鴻今日在《頭家來開講》節目中指出，「費思兔」這間公司是有問題的，這間製片公司唯二的兩部片，一部在描繪當時的319槍擊案，但在YouTube的標題卻直接定調槍擊案是前總統李登輝造成的，甚至還定調了台灣跟中國的關係，想傳達「台灣幾百年來都是屬於中國的」，讓周永鴻忍不住怒嗆「這個是沒有人要看的電影」，他表示，兩部片都是政治性極高，且對歷史錯誤詮釋，周永鴻質疑「當中有鬼」，呼籲不但要抵制，更要好好查這一間公司，「這根本就是直接在製造假訊息」，周永鴻認為，這是認知作戰的一部分。

對於電影《世紀血案》掀起的風波，民進黨立委陳培瑜表示，對於林義雄與倖存的家屬而言，這是40年來每天睜開眼都要面對的痛楚，是真實發生在這塊土地上的悲劇，有些血跡，是無論用多少「新觀點」都擦拭不掉的重量。

原文出處：電影《世紀血案》爆多項爭議！綠議員怒喊「這人」該查

