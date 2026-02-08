電影《世紀血案》爆抵制！魏筠沉痛揭46年傷痛：竟想抹黑栽贓

實習記者藍子瑄／台北報導

桃園市議員魏筠在臉書發表千字長文，回顧白色恐怖下的家庭記憶，直言46年來傷痛仍未平復。（圖／翻攝自魏筠臉書）

取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》，上映前便引起爭議。桃園市議員魏筠近日在臉書發表千字長文。她提到，父親魏廷朝因政治案入獄，家人長期活在恐懼之中，而林宅血案帶來的傷痛，更烙印在她的人生。魏筠直言，儘管事件已過去46年，許多人仍不了解這段歷史，讓她不得不一次次站出來說明，「彷彿傷口的血液從未乾過。」

出生就活在恐懼中 父親遭逮、林宅血案接連發生

魏筠表示，父親魏廷朝因在《美麗島雜誌》擔任編輯，美麗島事件後即遭逮捕；而她出生後一個多月，1980年2月28日即發生震驚社會的林宅血案。自此，母親便如驚弓之鳥，童年的床邊故事，是不斷被提起的林宅血案；母親也反覆叮嚀：「萬一媽媽不見了，要趕快去台北找小阿姨。」

「爸爸只是編輯」 卻被誣陷入獄17年

魏筠指出，父親連「換燈泡都不會」，卻被誣陷涉入爆炸案，只因寫下「台灣人的命運應由台灣人決定」的文章，最終入獄長達17年。她提到，父親在獄中遭刑求，臼齒被打落，左手無名指至今無法挺直；而哥哥在學校時，也曾被嘲笑「你爸爸是壞人」，甚至需要老師出面解釋。

「錯的人不是我們」 不能讓雙胞胎的故事被忘記

魏筠回憶，1985年林義雄曾到家中探訪，他那悲痛的神情，讓5歲的她難以忘懷。她也在文中寫道，「錯的人從來都不是我們，是當時那個邪惡的國家政權，是蔣家政權的當時讓林義雄先生失去了孩子，也讓我們被迫和父親隔離的長大。」

夜不成眠的一晚 選擇再次寫下這段歷史

魏筠最後寫道，「這是個夜不成眠的夜晚，特別是那個恐怖的戲劇居然還想影射栽贓史明先生時，我只好，吞起所有命運的疑惑，寫出這篇文章了」她強調，唯有說出真相，才能讓歷史被記住，也才能讓傷口有癒合的一天。

