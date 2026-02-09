電影《世紀血案》爭議不斷 蕭美琴發聲了！與林義雄情誼被挖出

日本天皇華誕慶祝酒會，副總統蕭美琴致詞。李政龍攝



電影《世紀血案》取材自1980年發生的「林宅血案」，近日先後因演員發言不當，未獲當事人林義雄及家屬同意，引起各界譁然。副總統蕭美琴今（2/9）對此表示，「歷史的悲劇對林先生帶來很多內外的挑戰，民主自由得來不易，這也是歷史悲劇所不斷提醒我們的一件事情」。

蕭美琴今晚參加日本天皇華誕慶祝酒會，接受媒體聯訪時談到此案。蕭美琴2024手2月間，曾赴宜蘭探視林義雄，在社群曬出合照，透露兩人第一次見面是她念大學的時候，後來林義雄擔任民進黨黨主席，她則是國際部主任，久未碰面，憶起許多過往。

廣告 廣告

蕭美琴當時說，林義雄歷經台灣政治困難的時代，也背負著常人難以承受的傷痕，「但他始終如一，現在最愛做的事還是看書，也勉勵我要時時求知」。

蕭美琴2024年2月間赴宜蘭探視林義雄。取自蕭美琴臉書

更多太報報導

談林宅血案挨批！賈永婕自曝「沒公關團隊」：寧可真實也不要被包裝

《世紀血案》演員紛道歉…製片蘇敬軾仍神隱 曾高喊「我是典型中國人」他怒轟喪心病狂

陳昇「我是搖滾畫手」個展確定掰了 南美館聲明全文曝光