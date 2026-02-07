電影《世紀血案》爭議延燒 沈伯洋警告：台灣正同時面對兩種歷史篡改模式

沈伯洋5日強調，中國籍人士「絕對不可能」擔任立法委員，並表示如果立法院長韓國瑜不依法解職，就是瀆職。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞]

電影《世紀血案》尚未上映便引發巨大爭議，立委沈伯洋今(7日)晚再度在臉書發文，直指事件已不只是影視創作是否妥當，而是牽動台灣社會如何面對歷史、記憶與責任的核心問題。他指出，自己過去的研究認為，歷史竄改大致可分為兩種模式，而當前台灣恐怕正同時承受這兩種力量的擠壓。

沈伯洋表示，第一種是「舊黨國模式」，其特徵在於將歷史悲劇刻意模糊化，透過「時代的悲劇」、「大家都是受害者」等說法，淡化甚至抹除加害者責任，讓社會逐漸對追究真相感到疲乏，最終走向遺忘。他指出，這種敘事並非無心，而是為了洗清歷史罪惡感。

廣告 廣告

第二種則是他所稱的「共產黨模式」，手法更為激進，透過移轉加害者，將歷史悲劇歸咎於美國、日本或獨派勢力。沈伯洋強調，這種做法不是要人忘記歷史，而是刻意讓人記住一個被扭曲、被錯置責任的歷史版本。他舉例指出，中國近年將台灣光復節操作為「中國的節日」，正是極為典型、且目標明確的歷史篡改行為。

針對《世紀血案》的爭議，沈伯洋坦言，目前尚無法斷定該片最終會採取哪一種敘事模式，但若走向後者，意味著台灣將不只是面對過去舊黨國留下的歷史包袱，而是必須正面迎戰共產黨式的歷史操作。他直言，舊黨國的既得利益者「已經夠墮落了」，若再疊加新的權力敘事，只會讓情況更加惡化。

沈伯洋也在留言區補充指出，早期國共在敘事上其實差異不大，是在台灣民主化前後，雙方才逐漸出現明顯不同，「然後最近……嗯」，語氣保留卻耐人尋味。

《世紀血案》改編自1980年震撼全國的「林宅血案」，近期因演員受訪內容，以及翻拍前未取得受害者家屬、前民進黨主席林義雄及其家人同意，引發社會強烈反彈，不少民眾揚言抵制拒看。沈伯洋連日發聲，也讓這起影視爭議，進一步升高為一場關於歷史詮釋與民主記憶的公共辯論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李千娜道歉認「忽略歷史份量」！宣布捐出《世紀血案》全數片酬

認了未獲林義雄授權！《世紀血案》劇組道歉：未來會主動說明