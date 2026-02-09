電影《世紀血案》蔣萬安發聲 林宅血案是台灣的痛、尊重家屬、嚴肅面對

台北市長蔣萬安今天早上與南港里長座談，會前受訪談到林宅血案，強調是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕電影《世紀血案》未獲授權就開拍引起爭議，5名主演及導演都陸續發表聲明澄清道歉，台北市長蔣萬安今(９)表示，林宅血案是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

蔣萬安今天早上出席南港區里長座談，會前受訪被問到對近日引發爭議的《世紀血案》的看法。

蔣萬安表示，林宅血案是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。另外對於「鄭習會」的交流，他再度強調，兩岸交流一定要秉持對等尊嚴、善意跟互惠的原則來進行。

