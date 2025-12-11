電影《冠軍之路》400人搶先看 5球員重溫12強冠軍賽曝1年後心境

中職球星張奕（右起）、莊昕諺、戴培峰、陳冠宇、朱育賢一同出席媒體試片，感動直說：「整場起雞皮疙搭。」。（圖／牽猴子提供）

臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》於11日在 MUVIE CINEMAS 台北松仁舉辦大型試片會，更公布30秒短版預告，並同步在各數位音樂平台上架主題曲〈今天的我〉。活動現場湧入近400位觀眾搶先觀賞，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人，以及獻唱片尾插曲〈漂亮〉的啦啦隊歌手李若潼，與滿場觀眾一同重溫2024年世界棒球12強賽奪冠時的激動時刻，陳冠宇更是激動表示：「我們都雞皮疙瘩！」

去年12強的左投陳冠宇也在會後表示：「很推薦大家來看，我覺得很好看。」（圖／牽猴子提供）

試片現場除播放電影精彩片段外，片方也驚喜曝光由長榮交響樂團特別演奏的電影主題配樂，磅礡管弦樂搭配真實賽事畫面。去年12強的左投陳冠宇在會後表示：「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」

朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘。（圖／牽猴子提供）

陳冠宇也坦言對紀錄張奕心路歷程的部分特別有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動」。而朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，對於看完紀錄片，他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。

《冠軍之路》橫跨臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程，自曝光上映消息以來，便吸引各界熱烈關注，在社群上引發極大討論迴響，短短數日預告觀看次數即突破27萬人次、主題曲〈今天的我〉 完整版MV在牽猴子頻道加上滅火器頻道的觀看也有29萬人次觀看，成為2026開年最受期待的台灣紀錄片電影。官方也於試片會現場同步公開30秒短版預告，震撼呈現球員揮棒、奔跑、奪冠的瞬間，再次點燃全民棒球魂。

《冠軍之路》將於2026年1月1日全台盛大上映。

