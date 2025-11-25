電影「國寶」再創新高 登日本影史真人電影票房冠軍

（中央社記者戴雅真東京25日專電）電影「國寶」在日本票房突破173.7億日圓（約新台幣34.9億元），成為日本影史國產真人電影票房冠軍。「國寶」是日本睽違22年突破百億票房的真人電影，將代表日本角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際電影。

「體育報知」報導，東寶今天宣布，「國寶」已經突破2003年上映的「大搜查線2：封鎖彩虹橋」173.5億日圓票房紀錄，成為日本影史真人電影冠軍。截至11月24日為止上映172天，在日本累計1231萬觀影人次。

廣告 廣告

「國寶」改編自吉田修一的同名小說，由韓裔日籍導演李相日執導，也是兩人繼「惡人」、「怒」之後第3次合作。「國寶」描述任俠世家出身的主角喜久雄（吉澤亮飾演），投身歌舞伎的世界，將青春奉獻給藝術，最終以女形登上「人間國寶」的故事。

橫濱流星飾演喜久雄的對手俊介，歌舞伎演員花井半二郎由渡邊謙飾演，喜久雄的青梅竹馬春江由高畑充希飾演，卡司陣容堅強。演員不使用替身，親自挑戰歌舞伎也引發熱烈話題。

該片6月6日在日本上映以來，獲得各年齡層觀眾支持，並參加多個國際影展。5月入選坎城影展「導演雙週」單元、9月參加多倫多國際電影展及釜山國際電影節，10月則作為泰國曼谷國際電影節閉幕片。

「國寶」目前正在台灣上映，確定於2026年在北美上映。（編輯：田瑞華）1141125