電影「大娛樂家」鬍子女 百老匯星光演唱會開唱

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）電影「大娛樂家」歌曲This Is Me風靡全球，片中「鬍子女」琪雅拉．塞特爾（Keala Settle）將受邀來台參加「百老匯星光演唱會」，樂迷可以期待現場聆聽這首勇氣之歌。

電影「大娛樂家」（The Greatest Showman）主題曲「這就是我」（This Is Me）由塞特爾演唱，榮獲金球獎最佳原創歌曲獎，並獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎提名。塞特爾以渾厚而充滿張力的嗓音聞名，舞台上情感層次豐富、感染力十足，她的歌聲讓這首歌曲成為象徵勇氣與自我肯定的經典，這次將親臨現場獻聲。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，「百老匯星光演唱會」（Broadway Hits Live!）匯聚百老匯音樂劇經典與好萊塢影視名作，演出曲目橫跨音樂劇和電影領域，包括「女巫前傳」（WICKED）、「大娛樂家」、「媽媽咪呀！」（MAMMA MIA!）、「悲慘世界」等曲目。

「百老匯星光演唱會」將於4月18日至19日演出，地點在台北流行音樂中心。（編輯：張雅淨）1150205