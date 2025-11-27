電影《大濛》全台正式上映！ 眾星推「一生必看的國片」

台北市 / 林彥廷 綜合報導

榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎年度史詩巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」散場時幾乎人人哭紅著眼離席，也有許多影迷大讚電影《大濛》的感人程度是「直接泡在淚海裡」；而電影原聲帶也於今日同步上架各大平台，由金獎配樂大師盧律銘全盤操刀，也有參與主題曲〈大濛的暗眠〉作詞的導演陳玉勳更是分享了電影中的小故事。

廣告 廣告

盧律銘分享，《大濛》配樂一開始交出的版本被陳玉勳導演直言「沒有風味與靈魂」，讓他只得「砍掉重練」。在導演半激將、半鼓勵的推動下，他決定回到角色本身創作，從方郁婷飾演的阿月出發，以她離家沿途所見的風景寫出第一首 demo，讓整張原聲帶彷彿成了阿月的旅程日記，有雲、有霧、有雨，也有撥雲見日的片刻。

其中，電影主題曲〈大濛的暗眠〉更是他近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製，更邀請 9m88 演唱與吉他大師黃中岳編曲。他形容整個過程如同陳玉勳導演說的：「有股神秘力量推著大家前進，每個環節都剛好扣上。」並說：「這部電影、這首歌都是獻給那些在霧中前行的人。」他也特別感謝 9m88，笑稱：「這是一首最不像 9m88 的歌，唱的人是片中的每一個人。」

關於電影配樂，導演陳玉勳分享，剪接時他一度苦惱不知該配什麼音樂，直到某個深夜靈感閃現，一段既熟悉又陌生的老歌旋律竄入腦海，正是60年代的〈月光小曲〉（莎韻之鐘），他立刻記下旋律；另一首是導演很喜歡盧律銘配樂裡的一首曲子，他幽默地對盧律銘說：「這首我們把它弄成一首歌，可能會紅喔，你老婆肚子的小兒子快出生了，如果這首紅了，你兩個兒子所有學費都有了吧！」此外他也親自嘗試撰寫台語歌詞，笑言說：「阿銘師，我們什麼都沒有，只有才華，就自己寫吧！」最終完成的〈大濛的暗眠〉，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。

電影《大濛》繼先前首映會及口碑場引發各界轟動熱評，觀眾幾乎「淚海滿場」，哭到眼眶通紅、紙巾不夠用！歌手ØZI直呼是「催淚彈！」導演徐譽庭更感性發文：「《大濛》兼具了商業和藝術性！」

樓一安、九把刀，與演員柯震東、林廷憶、王渝萱、韓寧、劉主平等多位演員，也紛紛在社群分享推薦。片中特別演出彩蝶歌舞團七仙女的百白，更是在觀影後泣不成聲，哭得眼睛腫脹、鼻頭通紅，笑稱是「哭瘋認證！」而身為「破億幸運星」的蔡昌憲在片中飾演特務，他貼心提醒觀眾：「記得帶衛生紙，我相信大家會帶著難以言喻的感動走出戲院。」而知名主持人曾寶儀也動容分享：「充滿傷痕的時代，小人物們依然堅定地往前走。」

電影《大濛》電影將於本週同步推出觀影特典，凡於上映戲院購買《大濛》任一場次電影票乙張，即可獲贈《大濛》正式款A3海報乙張，數量有限，贈完為止。由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》全台盛大熱映中，電影《大濛》也將於本週六在台南南紡威秀影城舉辦拍照會、台南新光影城舉辦簽名會，更多電影詳情資訊請見官方臉書。

原始連結







更多華視新聞報導

電影「大濛」入圍金馬大贏家 11項強勢問鼎

總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台

《大濛》宣布感動口碑場 方郁婷、柯煒林、9m88演活四零年代台灣小人物

