電影《大濛》全台破4600萬 奈良美智來台看片落淚預言「會成名作」

9m88（左）和胡智強（右）不斷謝謝影迷外，也盼大家繼續塞滿戲院。（圖／華文創提供）

電影《大濛》上映後口碑爆棚，上周末創下千萬票房，周六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強昨（14）日在台北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動，不斷謝謝影迷外，也盼大家繼續塞滿戲院。9m88上周六於新竹工作完在當地二刷，她透露影廳是全滿狀態，還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！要趕快去看！」

方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著與髮型設定。（圖／華文創提供）

《大濛》的感動不只席捲台灣，更紅到國際。先前曾在社群平台表達「很想看《大濛》」的日本藝術家奈良美智，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享觀影心得，直言深受感動，盛讚電影「很可能會成為名作」，導演陳玉勳也在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」奈良美智在貼文中寫道：「我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」

柯煒林飾演的趙公道特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭，再搭配日曬與粗糙妝感，讓原本的型男形象徹底。（圖／華文創提供）

奈良美智特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚。奈良美智也寫下：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作。希望能在日本上映。」

9m88 在歌舞團中，結合 50 年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次。（圖／華文創提供）

《大濛》不僅劇情動人，本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日也分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在 1950 年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。無論是方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著與髮型設定；或是9m88在歌舞團中，結合 50 年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次；甚至是曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。

曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。（圖／華文創提供）

其中最讓造型團隊「傷腦筋到想破頭」的，莫過於柯煒林飾演的角色「趙公道」，許力文笑說連導演陳玉勳在前期討論時都忍不住問她：「柯煒林就是個型男，到底要怎麼把他用醜？」趙公道為退伍軍人、以踩三輪車維生，又不太打理自己，因此造型團隊設定趙公道是「自己理髮」，特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭，再搭配日曬與粗糙妝感，讓原本的型男形象徹底消失。

《大濛》劇組為了讓角色真正活在 1950 年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。（圖／華文創提供）

此外，年代片中極為關鍵的群眾造型同樣是一大挑戰，劇組在有限預算下，仍努力從史料、老照片與田野調查中還原50年代的服裝邏輯，包含孩童穿著的「麵粉袋褲」、不同身分階層的衣著差異，以及當年嚴格的髮禁規定。從小朋友的平頭與西瓜皮，到榮町街景中攤販與行人的細緻區分，皆是反覆溝通、沙盤推演後的成果，只為在大銀幕上呈現出可信而立體的時代風景。《大濛》全台持續熱映中。

