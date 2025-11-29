電影《大濛》感動國際 奈良美智發文喊「最想看的臺灣電影」
記者周毓洵／臺北報導
電影《大濛》上映後口碑強勢延燒，不僅全臺戲院場場爆滿，日本知名藝術家奈良美智更在社群公開喊話「最想看的臺灣電影是《大濛》」，讓主創團隊驚喜直呼：「紅到國際真的來了！」可見這部金馬最佳劇情片得主，不只感動臺灣觀眾，也成功突破語言與地域，在海外掀起期待熱度。
導演陳玉勳日前攜主演柯煒林、方郁婷在臺北、臺南連跑活動，所到之處皆人潮爆棚。簽名會現場擠得水泄不通，不少觀眾看完更激動表示「哭爆」，甚至有人帶著小孩一起二刷、三刷。《大濛》在臺南的放映場次同樣座無虛席，映後啜泣聲此起彼落，有影迷大方承認「三刷仍哭15次」，足見電影的情感穿透力。
片中1940年代的臺北街景，是在臺南鹽水的「岸內影視基地」還原。陳玉勳回憶拍攝當時笑說，本來選在冬天想拍出霧氣氛圍，沒想到整整一個月都30度以上，「雖然熱，但超級順利」。柯煒林則透露，他曾騎腳踏車兩個多小時回民宿，竟意外引起臺南鄉親驚呼連連；他也大讚臺南天氣與觀眾熱情一樣「剛剛好」。方郁婷更笑稱自己拍片時天天喝牛肉湯，被問在片場最特殊的體驗，她興奮回憶：「有真的牛在旁邊！沒看過那麼大隻的！」
方郁婷分享拍攝時期是第一次來到臺南，透露自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝一碗。（華文創提供）
電影《大濛》上映後好評不斷，導演陳玉勳（前左三）攜演員柯煒林（左二）、方郁婷（左一）來到臺南與鄉親們互動，廳內爆滿觀眾全哭翻。（華文創提供）
柯煒林來到臺南相當興奮，分享自己曾騎了2個多小時的腳踏車回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼。（華文創提供）
導演陳玉勳回憶拍攝季節特地選在冬天，會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期一個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。（華文創提供）
