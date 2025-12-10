電影《大濛》朝4千萬票房邁進 陳玉勳曝影帝后、億萬票房女星選角秘辛
電影《大濛》昨（9日）票房突破3千萬，朝4千萬邁進，除了主角群深刻動人的表演獲得觀眾一致盛讚外，星光熠熠的配角陣容也成為話題焦點。影后潘麗麗、億萬票房女星宋芸樺、金馬新人胡智強、金馬男配陳竹昇、金鐘男配王傳一等人皆在片中驚喜現身，選角讓不少網友在社群上直呼：「這部每個演員都好會選！」、「選角未免太強大了」，導演陳玉勳也感動表示：「我真的滿幸運的，這麼多演員都不計較戲份願意來演出。」
電影《大濛》故事前後橫跨50多年，年邁的阿月找來影后潘麗麗演出，潘麗麗為了將「老阿月」詮釋到位，事先看了好幾段「年輕阿月」方郁婷的演出，直呼：「她真的很厲害，很怕我演不好。」更壓力大到喊話陳玉勳導演：「以後找我不要拍哭戲，想演三八的喜劇。」宋芸樺則飾演阿月的女兒「念雲」，兩人首次合作就組母女檔，戲外活潑性格更是如出一轍，好演技逼哭觀眾，直呼：「最後和潘麗麗一起哭死。」而片中宋芸樺回春扮演大學生，高馬尾加上旁分造型，監製葉如芬看到後忍不住誇她青春如昔，讓經常飾演學生的她開心甩髮自豪：「我還是馬尾女神！」逗得現場笑聲不止。
而金馬男配陳竹昇則向來是陳玉勳導演電影的固定班底，這回在電影《大濛》中飾演照顧阿月的叔叔，將一家之主的兩難詮釋得相當到位；金馬新人胡智強片中一改過往形象，梳起油頭「使壞」上陣，飾演從事非法勾當的阿林仔，陰狠神態令人不寒而慄；演技派男星王傳一則演出已有家室的處長，和9m88飾演的阿霞發展出一段情感糾葛。其中在社群上因陰鬱氣質被封為「引渡人」的演員林道禹，更是憑藉全無對白的演技震懾全場。
導演陳玉勳也在社群平台上分享：「這角色是整部電影找最久的演員。」並透露這個角色的原名是「牛頭」，希望能讓觀眾快速聯想到牛頭馬面，雖然最終沒能完成這項設定，但林道禹「陰陽擺渡人」的氛圍也讓陳玉勳導演相當滿意，更大力稱讚：「遇到這種好演員，導演不用多說什麼，他自己會把自己準備好。」而飾演醫學院管理員的李雪，除了一出場就讓觀眾眼睛為之一亮外，導演陳玉勳看到她的表演也直呼：「我都被她圈粉了。」
導演陳玉勳也在個人社群寫下選角過程，坦言：「我對選角一向很挑剔，電影裡出現的角色一定仔細挑選，幾經思考，真的要謝謝我們的casting（選角）能夠忍受我的機車、龜毛，每個角色都是選了很久，找了好幾輪。」
