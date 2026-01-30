電影《大濛》票房破億！ 金馬最佳劇情片睽違14年再有破億電影

台北市 / 林彥廷 綜合報導

電影《大濛》於今（30）日正式宣布，全台累積票房突破億萬大關，繼奪下第62屆金馬獎最佳劇情片大獎後，成為2025年第5部票房破億的台灣電影，更是金馬獎最佳劇情片得主睽違14年再度創下破億票房佳績。終於達到1億票房導演陳玉勳感性表示：「就像《大濛》團隊精心製作了一架紙飛機，射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」監製葉如芬也分享：「一步一腳印，終於還是走到了票房破億。最開心的是，這部電影讓很多平常不常進戲院的觀眾，願意一起走進電影院看電影。」監製李烈則感謝說道：「能讓這麼多人看到這部電影、討論這部電影，對電影人來說，這本身就是一項重要的成就。」

廣告 廣告

電影《大濛》憑藉超強口碑持續發酵，在社群平台引起不少創舉，除了掀起「曬票根」風潮外，還帶起觀眾自發購票邀請陌生人一同進戲院觀影的罕見現象，將電影中的溫暖延伸至銀幕之外。

更有觀眾分享自己已經超過30刷，讓主演9m88（飾 阿霞）感動表示：「⁠有很多影迷因為這部電影來看了非常多次，跟他們見面的時候感覺他們眼神中的炙熱，才發現拍一部電影真的是一件非常具有使命感的事情！」她也談及拍攝《大濛》的收穫，回想阿霞看待事物的方式，坦言：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔，是一件美好的事情。」

而柯煒林（飾 趙公道）為宣傳奔走港台兩地，依舊活力滿滿，他回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」也形容這趟旅程尚未劃下句點：「有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束。我相信《大濛》還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。」字裡行間流露他對作品的深厚情感。

劉冠廷（飾 高金鐘）則稱這趟旅程太奇幻，並表示：「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」他也不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」

30日在長春國賓影城舉辦《熟齡揪伴看》場，是由不具名人士贊助捐款，希望可以邀請民國60年前出生的觀眾免費參與，消息一公布便引來近3500名觀眾瘋搶報名，其中更有88歲的年邁長輩共襄盛舉，場面熱烈。電影《大濛》憑藉深刻的情感描繪與動人故事，引發觀眾強烈共鳴，另許多影迷淚灑戲院、備受感動，社群平台上也陸續出現觀眾親手繪製片中的經典畫面，讓曾敬驊（飾 黃育雲）深受感動，直言：「觀眾們因為看了《大濛》，把裡面的角色及說過的經典台詞記在心中，是一件很幸福的事。」

而方郁婷（飾 阿月）則難忘宣傳期間，有觀眾於映後分享：「我們現在能夠這麼自由地生活，都是因為前人們的努力。」一句話讓她直呼「很溫暖」，也動容說道：「我覺得又幸福又幸運可以遇到每一個人。」《大濛》自上映以來，集結主創團隊與觀眾的齊心支持，讓這趟旅程充滿愛與回響，也期許繼《大濛》之後，現正熱映的《冠軍之路》，以及今年賀歲檔強片《功夫》、《雙囍》也能相繼破億，共同迎來屬於國片的「黃金年」。

原始連結







更多華視新聞報導

電影《大濛》票房破億倒數！ 主演全到齊迎「炸油條拍照會」

電影《大濛》票房突破6千萬 97歲阿公阿嬤也進戲院只為「敬那個時代的雲與霧」

「大濛」導演曾憂票房低 祭出穿旗袍烤地瓜催票房

