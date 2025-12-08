電影《大濛》美術神還原40年代台北 特務陳以文摔小鳥、哼小調超壓迫

《大濛》上映兩週票房再創新高，除了賺人熱淚的劇情，「特務組」陳以文（右）和蔡昌憲（左）也引起許多討論。（華文創提供）

電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，上映兩週票房持續升溫，本週將突破3千萬大關，全台掀起「走囉！一起去看《大濛》」的熱潮。許多觀眾帶著高齡長輩進戲院，長輩們靜靜落淚，足見電影強大的情感共鳴。

金馬影帝莫子儀分享：「謝謝勳導溫柔地訴說著那個悲傷的年代...」感動超過4,500人按讚。三金得主吳念真特別點出陳以文飾演的特務頭子范春，不但沒有受到任何報應，甚至還讓他平安過日、富貴晚年！」直呼：「這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交待。」

柯煒林（左）在片中被蔡昌憲（右）收買並哄騙他行刺陳以文，三人有一場激烈動作戲。（華文創提供）

片中令人不寒而慄的「特務組」，由金馬影帝陳以文和票房吉祥物蔡昌憲飾演，兩人的精湛演技深受討論。陳以文在火車上狠摔小鳥、邊笑邊哼浙江淫穢小調羞辱人，展現強大壓迫感。為了準備角色，陳以文研讀了退休特務谷正文的書，蔡昌憲則模仿「北野武」式眨眼，坦言入戲極深，甚至做了惡夢。蔡昌憲更獻出從影生涯首次的「領便當」戲碼，他分享拍攝最困難是「擺姿勢」，笑喊：「因為我的頭靠牆、腳有點扭曲，身體要卡在一個位置上，是滿特別的體驗！」

電影的美術成就亦獲肯定。今（8）日公開「走囉」篇花絮，介紹榮獲第62屆金馬獎最佳美術設計的王誌成，如何用心考究歷史細節，還原民國40年代台北榮町大街景觀，飾演姐姐阿霞的9m88表示，美術組的陳設讓他們很快進入狀況。

