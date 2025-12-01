電影「大濛」衝票房 柯煒林方郁婷勤跑30場映後

（中央社記者洪素津台北1日電）電影「大濛」熱映中，男女主角柯煒林和方郁婷與導演陳玉勳南北宣傳超過30場映後。正接受癌症治療的柯煒林表達身體狀況無虞，並積極宣傳電影，喊話「讓我們的溫柔被看見」。

在金馬獎獲佳績的電影「大濛」上映成績不俗，首週全台票房累積達新台幣1500萬元，全台已有超過6萬人進戲院觀看。柯煒林與方郁婷、陳玉勳南北宣傳超過30場映後即將返回香港，有觀眾憂心柯煒林的身體能不能負荷工作量。

柯煒林透過新聞稿表示，「想回說我不是病人，但想一想，每天吃標靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病的長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。」

柯煒林笑說，有時候還覺得自己氣色比很多人好。他要大家不要太擔心，也積極宣傳電影，「多約一些人一起進戲院看，讓我們的溫柔被看見，好不好？」

演員劉冠廷日前也加入劇組跑廳宣傳，他吃醋地說，「現場拍攝時常聽見陳玉勳導演對方郁婷演技的讚賞，但看片後，立刻理解導演當時的反應，方郁婷的表現超齡，是非常有天賦的一位演員。」（編輯：張雅淨）1141201