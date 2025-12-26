電影《大濛》1票難求 方郁婷、林道禹合體連跑5場映後活動全數售罄

記者周毓洵／臺北報導

電影《大濛》上映近一個月，口碑與熱度持續狂飆，票房朝破億全力衝刺，不只場場高滿座，甚至出現「第一排也坐滿」的盛況。主演方郁婷與飾演「陰間擺渡人」魯常的林道禹昨（25）日合體跑戲院，連跑5場映後活動全數售罄，影迷現場排隊才發現「已完售」只能含淚退場，紛紛在社群哀嚎：「要開大廳了吧！」、「想看真的要立刻買票！」

《大濛》不只觀眾搶看，還掀起暖心觀影風潮。「請學生看《大濛》」活動持續擴散，有老師直接帶學生進戲院上歷史課，也有人將政府普發的1萬元換成電影票，請近50位國中生包場觀影，甚至有善心人士包遊覽車，讓三間學校的學生一起進戲院，希望下一代能透過電影認識臺灣的過去。看到這波熱潮，導演陳玉勳也忍不住喊話：「希望戲院多開場次給我們啊！」

剛考完期末考、從美國返台放寒假的方郁婷，一落地就火速加入宣傳行列。得知電影票房正朝7千萬邁進，她開心表示自己在美國每天都會關注票房數字，同學們也很期待她回臺後能一起進戲院看《大濛》。而林道禹則「神還原」片中零台詞設定，一開場用GOOGLE語音向觀眾貼心詢問：「有人需要衛生紙嗎？」成功讓原本哭到停不下來的影迷瞬間破涕為笑。

導演陳玉勳也驚喜突襲映後現場，幽默表示：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」展現劇組好感情。談到社群討論度超高、每看必哭的「認屍戲」，方郁婷透露兩年前的聖誕節正好在拍這場戲，因臺語台詞與情緒強度雙重壓力，讓她一度非常緊張，但也感謝林道禹的造型與表演，幫助她快速進入角色。

導演陳玉勳回憶拍攝當下原本也很緊張，沒想到演員幾乎一次到位，直呼「真的很幸運」。而以「零台詞」動作與眼神詮釋魯常一角、被觀眾封為最大淚點的林道禹則謙虛表示，自己是以「送行者」的角度理解角色，用最體面的方式陪伴家屬、不刻意煽情，「很慶幸沒有搞砸。」

隨著討論熱度持續延燒，導演陳玉勳也陸續公開角色定裝照，每個角色平均試裝超過15套，方郁婷的阿月更逼近30套，9m88飾演的阿霞甚至定裝兩次。細膩的服裝、美術與場景設計，成功還原時代氛圍，也讓《大濛》奪下本屆金馬獎最佳造型設計、最佳美術設計等多項大獎肯定。

得知演員林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動，導演陳玉勳（中）驚喜突襲映後現場，足見劇組的好感情。（華文創提供）

方郁婷（左）與飾演「陰間擺渡人」的林道禹（右）昨（25）日到戲院和觀眾碰面，見到廳內座無虛席，兩人直呼「真的很感動」。（華文創提供）

片中賺人熱淚、每看必哭的「認屍戲」，演員們的詮釋在社群上掀起熱烈討論，方郁婷（右）透露兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲。（華文創提供）