電影「大賣空」本尊逆風放空2家熱門AI公司 還說甲骨文、Meta獲利可能灌水
貝瑞點名甲骨文和臉書母公司Meta從2026年到2028年獲利可能分別被高估約27%和21%。（圖片來源／Michael Burry臉書）
美國財經媒體《CNBC》報導，2015年上映的美國電影「大賣空」（Big Short）大賣座，使投資人麥可.貝瑞（ Michael Burry）聲名大噪，近期他做空科技股，也引發市場動盪。他指責美國一些最大的科技公司利用激進的會計手段，虛增人工智慧（AI）熱潮帶來的獲利。
為Scion Asset Management創辦人的貝瑞周一（11月10日）在社群媒體X網站上的一篇文章聲稱，「超大規模資料中心」（即主要的雲端運算和人工智慧基礎設施供應商）透過高估晶片的使用壽命，低估折舊費用。
「透過人為會計作帳的方式，延長資產使用壽命，來低估折舊，可以人為提高收益，這是現代最常見的欺詐手段之一。以2-3年的產品周期購買輝達晶片/伺服器，來大幅增加資本支出，不應該導致算力設備的使用壽命延長。然而，這正是所有超大規模資料中心運營商都在做的事情。」貝瑞的文章寫道。
貝瑞指控甲骨文和Meta獲利可能灌水
貝瑞估計，從2026年到2028年，這種會計手段將低估約1,760億美元的折舊費用，從而虛增整個產業公告的獲利。」他特別點名甲骨文和臉書母公司Meta Platforms，預計從2026年到2028年，它們的獲利可能分別被高估約27%和21%。
CNBC已聯繫甲骨文和Meta發言人尋求置評。輝達拒絕置評。貝瑞的指控非常嚴重，但由於公司在估算折舊方面有一定的自由裁量權，因此可能難以證實，CNBC記者無法獨立證實這些公司是否真的採取這種做法。
根據美國公認會計原則 (GAAP)，當公司預先支付採購大額資產（例如半導體、伺服器等）的費用時，可以將該資產的成本分攤為年度費用，具體金額取決於公司對該資產折舊速度的預估。如果公司預估該資產的使用壽命較長，可以降低年度折舊費用，從而減少對公司獲利的影響。
貝瑞是在曾2008年金融危機前做空次貸股票的知名投資人，今年他發出警訊，認為現在AI概念股的狂熱與1990年代末期的網路泡沫類似。
上周貝瑞揭露放空2家AI熱門股
上周，貝瑞披露似乎新做空AI熱門公司輝達(Nvidia)和Palantir Technologies的部位。根據一份監管文件顯示，截至9月30日，他持有名目價值約1.87億美元的輝達看跌選擇權和名義價值約9.12億美元的Palantir看跌選擇權。該文件並未具體說明合約的行使價格或到期日。
這一份文件披露後，招致Palantir執行長Alex Karp的強烈反應，他痛批貝瑞的押注「極其怪異」且「簡直瘋了」。目前不清楚貝瑞是否仍持有這些空頭部位，或者這些頭寸只是對沖策略。
輝達股價在周一反彈近6%，但周二下挫2.96%收報每股193.16美元，上周下跌7%，今年來上漲39.66%。Palantir股價上周暴跌11%後，本周一上漲近9%，但周一下跌1.37%，收報每股190.96美元，今年來仍大漲1.54倍。
貝瑞在X平台發布的文章最後預告，他將於11月25日公佈更多細節，敬請讀者關注。
