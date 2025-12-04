電影「左撇子女孩」獲金馬獎9項提名 新住民陳秋柳軋一角與有榮焉

〔記者翁聿煌／新北報導〕由旅美台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳電影導演西恩貝克擔任剪接和聯合製片人的「左撇子女孩」，正在戲院上映，其中在片中飾演夜市賣麵的阿莉，是由新住民陳秋柳所飾演，她與女主角單親媽媽淑芬(蔡淑臻飾)的大女兒宜安(馬士媛飾)有精彩對戲，喜歡演戲的陳秋柳對於該片獲得第62屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，覺得與有榮焉。

陳秋柳1983年出生在越南胡志明市，家有5個兄弟姊妹，2003年嫁來台灣新北市三重，她曾在三重碧華公園幫人修剪指甲幫忙家計，克服層層困境，並在新北市新住民家庭服務中心的協助和輔導下，陳秋柳學習語言和各項才藝，尤其在演藝和戲劇表演上，逐漸展露才華。

廣告 廣告

陳秋柳最初被導演林靖傑邀請在電影「愛琳娜」中軋上一角，飾演女主角愛琳娜新住民學生的媽媽，在電影中唱著「我從越南來」，由於她唱作俱佳，詮釋新住民的心境相當傳神，隨後又陸續接演舞台劇和多部電影。

其中包括2016年陳秋柳參與劇團演出「蜜莉安的詭計」，2017年又與女兒琬諠首度在國家劇院演出「吉卜拉」，2018年陳秋柳和女兒琬諠更被公視人生劇展相中，被網羅擔任電影「三天二夜」的主角，劇中女兒飾演的小月為了思念由陳秋柳所飾演的媽媽，和同學利用參加畢業旅行的藉口，經歷種種磨難才到梨山山上找尋幫人採果的媽媽，故事情節賺人熱淚。

陳秋柳詮釋劇中角色十分細膩，尤其是辛苦融入陌生社會的新住民心境更是傳神，但是不管是在戲劇中，還是現實生活中，陳秋柳都展現十足的韌性與堅強，在生活中發光發熱，她也期待自己在不斷的成長與歷練中，未來更能在演藝生涯留下更好的作品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

